 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пакистан меняет политику. Имран Хан – американцам: "Мы больше не подставим вам плечо для войн с другими"
10:00 26.12.2018

Пакистан меняет политику

Исламская Республика Пакистан поступательно меняет свою политику. Как внутреннюю, так и внешнюю. Выигравший последние парламентские выборы в июле 2018 года, действующий премьер-министр Пакистана Имран Хан победил во многом благодаря своим лозунгам борьбы с коррупцией и роста благосостояния всех категорий населения. 9 декабря он представил новую дорожную карту экономического развития страны на ближайшие шесть – девять месяцев. Ключевыми пунктами новой правительственной программы являются дружественный климат для иностранных инвесторов, уменьшение разрыва между импортом и экспортом продукции, выход из затянувшегося экономического кризиса, обесценившего пакистанскую рупию.

Что касается основных векторов внешней политики, то их несколько.

Одной из важных для Пакистана внешнеполитических проблем остается статус Кашмира и, в частности, присутствие в Кашмире индийских войск, делающее эту территорию одной из самых милитаризованных в мире. Индия продолжает рассматриваться Исламабадом как наиболее опасный региональный конкурент, особенно в связи с рядом договоров между Индией и США, а также Индией и Израилем в области обороны и технологий двойного назначения. В Исламабаде считают, что Вашингтон заинтересован в тесном сотрудничестве с Дели, поскольку через Индию Белый дом может оказывать косвенное влияние и на Пакистан, и на Китай.

В то же время Исламабад и Дели предпринимают шаги к нормализации отношений. В конце ноября состоялось открытие Картарпурского перехода, через который сикхи, проживающие в Индии, беспрепятственно и без виз начали посещать второе по значению священное место своей религии (первое – Золотой храм в Амритсаре – находится на территории Индии, недалеко от границы с Пакистаном). Стороны согласны, что функционирование Картарпурского перехода будет содействовать урегулированию спорных вопросов.

Афганистан с присутствующими в этой стране американскими войсками – еще одна проблема для Пакистана, куда идет огромный поток афганских беженцев. Суть проблемы – в трудностях контроля над границей в горах, растянувшейся на 2670 километров. В некоторых местах граница рассекает селения (при разделе Британской Индии англичане не учитывали этнические факторы, "линия Дюранда" разрезала пуштунский народ по живому). Тропами в труднодоступной горной местности регулярно пользуются и контрабандисты, и радикальные исламисты, вербующие пакистанскую молодежь.

Поддержка переговорного процесса между движением "Талибан" и правительством Афганистана (министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреси посетил Афганистан 15 декабря) для пакистанских политиков является приоритетом. Взгляды Исламабада и Москвы совпадают в том, что у растянувшегося на десятилетия афганского кризиса нет военного решения. А вот обращение президента США Дональда Трампа к руководству Пакистана (ранее Трамп угрожал Пакистану санкциями) с просьбой содействовать урегулированию конфликта в Афганистане в Исламабаде расценили как слабость Вашингтона и как подтверждение региональной значимости Пакистана.

Имран Хан, комментируя дальнейшие действия Пакистана в контексте изменения поведения главы Белого дома, заявил, что не хочет, чтобы его страну воспринимали в качестве наемника, готового за деньги участвовать в чужой войне. Эти слова с легкой руки пакистанского карикатуриста стали своего рода мемом "Мы больше не подставим вам плечо для войн с другими". Среди пакистанцев растет понимание того, что "дружба" с Вашингтоном очень часто оборачивается неприятными сюрпризами.

В отношениях с Китаем ситуация иная. Поддерживая Пакистан с 1990-х гг., передавая пакистанской стороне вооружения и технологии двойного назначения, Китай инвестировал в эту страну огромные капиталы. Своего рода "стройкой века" можно назвать Китайско-Пакистанский экономический коридор, который начинается в порте Гвадар и заканчивается в горах Гиндукуша на севере. Здесь создана автомобильная трасса, идет второй этап прокладки железнодорожного полотна. Начала вкладываться в китайско-пакистанский проект и Саудовская Аравия. Этот экономический коридор называют в Пакистане не иначе как проектом, меняющим правила игры.

Определенное беспокойство по поводу действий Саудовской Аравии высказывает еще один сосед Пакистана – Иран. Любые действия Эр-Рияда в Пакистане иранцы расценивают как вызов. С учетом того, что Иран сотрудничает с Индией по развитию порта Чабахар в Оманском заливе и экспортирует туда нефть, дальнейшее расширение мощностей Гвадарского порта для Тегерана тоже нежелательно. На это накладывается проблема сепаратизма белуджей, но от него одинаково страдают как в Иране, так и в Пакистане.

Россия в новой пакистанской политике занимает особое место. Хотя российско-пакистанское сотрудничество по линии обороны и безопасности в последние месяцы заметно продвинулось, Москва по традиции, берущей начало в 1950-х годах, больше внимания в Южной Азии уделяет Индии. Между тем геостратегическое положение Пакистана, имеющего население 208 миллионов человек, граничащего с Китаем, Индией, Ираном, Афганистаном, а также растущее значение коммуникаций Китайско-Пакистанского экономического коридора и рационализм во внешней политике правительства Имран Хана открывают новые, значительные перспективы развития российско-пакистанских отношений.

ЛЕОНИД САВИН | 24.12.2018

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1545807600
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