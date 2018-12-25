Казахстан стирает грань между оппозиционной деятельностью и экстремизмом, - Дж.Лиллис

10:03 26.12.2018

Трое подсудимых получили от семи до восьми лет тюрьмы.



Трое человек в Казахстане были приговорены к длительным срокам тюремного заключения по обвинению в терроризме по окончании пресловутого судебного процесса, который сторонники подсудимых назвали несправедливым и политически мотивированным.



Активисты-правозащитники настоятельно заявляли, что истинной причинной этого и других недавних судебных процессов были критические высказывания обвиняемых о 78-летнем президенте Нурсултане Назарбаеве.



Адвокат подсудимых Гульнара Жуаспаева написала на своей странице в Facebook, что Алмата Жумагулова и Оралбека Омырова приговорили к восьми годам тюрьмы по обвинению в пропаганде терроризма. Еще один ответчик, Кенжебек Абишев, получил семь лет.



Обвиняемые яростно отрицали выдвинутые против них обвинения, которые по большей части основывались на до комичного непрофессиональной видеозаписи, на которой трое человек в масках, изображающие боевиков, угрожают Казахстану кровавым джихадом. Даже прокуратура признала, что подсудимые не являются изображенными на видео лицами. Вместо этого сторона обвинения пыталась связать обвиняемых с вышеупомянутыми самопровозглашенными джихадистами при помощи притянутых за уши косвенных доказательств.



Какие меры были предприняты властями для обнаружения снявших видео лиц, неизвестно, но никто из них задержан не был.



Судебный процесс, проходивший в Алматы, прошел в обстановке общего хаоса и отличался драматичными поворотами. Например, двое подсудимых нанесли себе увечья и начали обвинять судью в несправедливости процесса пока по их рукам текла кровь. Кроме того, сторонники обвиняемых заявляли, что в тюрьме с подсудимыми дурно обращались.



Еще более осложнили картину высказывавшиеся некоторыми наблюдавшими за процессом людьми подозрения о том, что Омыров, возможно, был подосланным казачком спецслужб. В политическом дискуссионном клубе критиков правительства, к которому принадлежали Жумагулов и Абишев, Омырова раньше особо не знали.



Но одной чертой, объединяющей это дело с прочими судебными процессами, прошедшими в последние недели и месяцы, было то, что подсудимые так или иначе были связаны с "Демократическим выбором Казахстана" (ДВК), запрещенным политическим объединением, созданным действующим из-за границы оппозиционным деятелем и бывшим банкиром Мухтаром Аблязовым.



В ноябре человека приговорили к четырем годам тюрьмы за публикацию в Facebook связанной с ДВК информации. Прокуратура квалифицировала его действия как оказание прямой поддержки ДВК.



Власти все чаще пользуются законами о терроризме, чтобы заткнуть рты несогласным. В марте суд в Алматы объявил ДВК экстремистской организацией, фактически приравняв ее к террористической группировке. В результате любой гражданин, выражающий солидарность с ДВК или ее целями, может попасть под суд по очень серьезным обвинениям.



Говоря о вышеупомянутом судебном процессе несколько недель назад, известный правозащитный активист Евгений Жовтис отметил, что этот так называемый "джихадистский" процесс был не более чем "избирательной борьбой с теми, кто не согласен, под громким названием, что мы борем с экстремизмом и терроризмом".



Джоанна Лиллис – журналист, проживающий в Алматы, и автор книги Dark Shadows: Inside the Secret World of Kazakhstan ("Темные тени. Внутри тайного мира Казахстана"), вышедшей в твердом переплете в октябре.



25.12.2018