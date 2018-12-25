Гастарбайтеры спасли бюджет Таджикистана. Своими $1,9 млрд переводов из России

10:44 26.12.2018

ГАСТАРБАЙТЕРЫ "ЗАКРЫЛИ" БЮДЖЕТ ТАДЖИКИСТАНА

$1 млрд. 938 млн. перевели гастарбайтеры из России в Таджикистана за 9 месяцев 2018 года. А бюджет страны за 11 месяцев составил 19,4 млрд. сомони (чуть более $2 млрд.).



При этом, поступления от трудовых мигрантов в два раза превышают выручку от экспорта - $991,2 млн. А это главным образом алюминий и хлопок.