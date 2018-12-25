Главный итог 2018 года в РФ - исчерпан ресурс доверия к Путину, - Правда.Ру

12:23 26.12.2018

Главное событие 2018 года - это не ЧМ-2018 по футболу и не открытие Крымского моста. Главное событие - это пенсионная реформа, которая своим негативным влиянием разрушила "наше все" - доверие к президенту



Любовь Степушова, Правда.Ру, 25 декабря 18



Пенсионная реформа - детище президента

Раньше население уповало на особенность главы государства слышать и учитывать пожелания "маленького человека", но пенсионная реформа показала, что Владимир Путин отстаивает интересы крупного капитала в ущерб интересам населения.

Его мантра о том, что через пять-семь лет повышать пенсионный возраст было бы все равно необходимо, неубедительна хотя бы потому, что это большой срок и можно было бы попытаться изменить негативный тренд. А ведь предложения были и вполне достойные. Правда все они касались перераспределения доходов крупного капитала и введения прогрессивной шкалы налогообложения.

Известно, например, что в "нефтянке" норма прибыли в цене на бензин - сорок процентов. Это очень много. Например, рентабельность в добывающей промышленности в США составляет всего десять процентов. А средняя норма прибыли в России - восемь-десять процентов. То есть прибыль российских нефтяников - это монопольно высокая прибыль, большую долю которой составляет природная рента, которую должно было бы присваивать государство и отдавать на нужды населения.

Путин мог пойти по этому пути, но пошел по другому. Ставка была сделана на индифферентное отношение к пенсионной реформе нынешних пенсионеров, которые уже пенсию получают, и молодежи, которой до пенсии далеко. Но удар был нанесен не столько материальный (недополучение доходов населением в 82,2 миллиарда рублей только в первый год реализации программы), сколько психологический.



Ностальгия по социализму, в котором Путин нам отказал

Неслучайно опрос "Левада-центра" свидетельствует о том, что резко возрос уровень ностальгирующих по СССР. Об этом сообщили 66 процентов опрошенных. В прошлом году таких было всего 58 процентов, а в течение последних десяти лет показатель не превышал 61 процент. И хотя Советский Союз в основном с теплотой вспоминают люди от 55 лет, подобные настроения растут и в возрастной категории 18-24 лет, то есть среди тех, кто родился уже после распада СССР. Это говорит о том, что молодые транслируют позицию родителей, что вопрос в семьях обсуждается и это не столько ностальгия по прошлому, сколько недовольство настоящим - отсутствием социального государства, справедливости и стабильности.

Показательно в этом плане, что рост просоветских настроений сопровождается падением рейтинга властей до "докрымских" значений.

Не знаем, что имел в виду президент, упомянув о том, что возврата к социализму нет. Но это была крайне неудачная PR-акция, так как у большинства людей в России социализм ассооциируется с социальной справедливостью, с тем, что те, кто несправедливо обогатился в период приватизации 90-х годов, должен нести большую ответственность за страну и ее народ.



Почему Путин не честен с народом?

Главный итог 2018 года в том, что появилось ощущение того, что президент не только не транслирует проблемы россиян, но что он не честен с нами. Так, по его словам на недавней пресс-конференции 20 декабря, и зарплата в плюсе на 6,9 процента, и инфляция небольшая - до четырех процентов, и безработица снизилась до 4,8 процента, и средний размер пенсии вырос аж до 14 163 рулей.

Но все эти цифры не имеют к реальным доходам россиян никакого отношения, а они не растут с 2014 года. Данные Росстата за ноябрь фиксируют падение реальных доходов на 2,9 процента в годовом выражении. Это не оставляет шансов на их рост по итогам 2018 года. Средняя зарплата по стране в 41 774 рублей, которую любит приводить правительство в качестве демонстрации эффективности своей работы, на деле свидетельствует только о сильном расслоении общества, так как половина россиян получает меньше 26 300 рублей в месяц. Этого едва хватает на "коммуналку", питание и минимальное содержание детей.

Почему бы президенту не сказать россиянам, что падение реальных доходов - это наша плата за "крымскую весну". Потому что санкции и цена на нефть сильно влияют на доходы бюджета и инвестиции, стабильность рубля. Что мы копим золото-валютные резервы, чтобы пережить новые санкции, что нет ожиданий ни на внешние, ни на внутренние инвестиции, поэтому вынуждены повышать НДС. И если мы признаем вместе, что наш суверенитет мы не можем потерять в обмен на "колбасу", то мы будем терпеть лишения с другим настроением.

Но при этом Путин должен понимать, что вместе с нами должны теперь быть и олигархи. И если условный дерипаска потерял миллиарды в акциях, то он не потерял "кусок хлеба", возможность хорошо лечиться и обучать своих детей в Лондоне.



Какой будет главный итог 2019 года?

Президент сказал, что по многим направлениям реализации майского указа "мы включили мозги". Возможно, но люди не видят ни гарантий стабильного дохода, ни сохранения социальных завоеваний социализма. Они видят нарастающую социальную несправедливость и нечестность по отношению к ним. Поэтому спусковым крючком народного возмущения может стать в 2019 году любая тема. Например, "мусорная" или "бензиновая".