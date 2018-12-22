 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстан: хакеры нашли правительственный софт, мониторящий протестные настроения
12:49 26.12.2018

Данное программное обеспечение якобы было разработано при содействии российских спецслужб.
Алмаз Куменов
22.12.2018

Группа "Цифровая революция" опубликовала документы под хештегом #KvantNash (Фото: скриншот с сайта "Цифровой революции")
Казахстан использует софт, разработанный российскими спецслужбами и предназначенный для прослеживания протестных настроений среди населения, говорится в опубликованном недавно сообщении.

Российская хакерская группа "Цифровая революция" 19 декабря опубликовала на своем сайте копии документов, которые, по ее утверждению, доказывают существование программы, систематически сканирующей новостные издания и социальные сети на предмет наличия признаков общественного недовольства. Хакеры утверждают, что обнаружили документы, взломав серверы Научно-исследовательского института "Квант", являющегося частью системы Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Согласно опубликованным документам, "Квант" с помощью искусственных нейронных сетей анализирует активность пользователей в Фейсбуке, Инстаграме, ВКонтакте и Одноклассниках в поисках фраз, потенциально указывающих на политическое недовольство.

Как сообщает Русская служба Би-би-си, предприятие "Квант" разработало первые советские компьютеры в 1970-х годах. Ранее в этом году Казначейство США назвало "Квант" структурой, принимавшей участие в попытках дестабилизировать ситуацию в Соединенных Штатах. В том же заявлении казначейства говорится, что в 2010 году "Квант" преобразовали в федеральное государственное унитарное предприятие под эгидой ФСБ.

По сообщению Би-би-си, в Казахстане, судя по всему, разработана схожая с российской система.

В январе Министерство информации и коммуникаций РК сообщило, что выделило около $5 миллионов на создание автоматизированной системы мониторинга национального информационного пространства. По версии министерства, система призвана бороться с пропагандой терроризма, экстремизма и суицида. Разработчика системы предполагалось определить путем проведения тендера, а завершить работы планировалось до конца 2018 года.

Би-би-си добавляет, что не обнаружила государственных документов, подтверждающих приобретение необходимого оборудования. Но следы подобных закупок были найдены "Цифровой революцией".

Согласно одному из опубликованных хакерами документов, именно такая система разрабатывалась для Казахстана в Москве в 2017 году. Подрядчиком выступила казахстанская научно-исследовательская лаборатория, также называющаяся "Квант", а субподрядчиком был московский "Квант".

Как утверждается на сайте казахстанского "Кванта", который, судя по всему, находится в частных руках, лаборатория занимается анализом больших данных с 2015 года и оказывает услуги ряду международных компаний. Владелец лаборатории Ляззат Шакимова подтвердила при общении с Би-би-си, что ее компания принимает участие в разработке системы мониторинга, но отрицала контакты с российским "Квантом".

Министерство информации и коммуникаций РК не делало официальных заявлений по поводу статьи Би-би-си.

Жесткий государственный контроль за интернетом в Казахстане самым непосредственным образом сказывается на жизни граждан страны.

Многие казахстанцы жалуются на замедление скорости интернета практически каждый вечер. Считается, что власти пытаются таким образом ограничить доступ к выступлениям в прямом эфире Мухтара Аблязова.

Кроме того, чтобы другим неповадно было, прокуратура демонстративно занялась несколькими гражданами, высказывавшими в Сети недовольство действиями властей. В конце ноября суд в Алматы приговорил подсудимого к четырем годам тюрьмы за предоставление "информационной поддержки" ныне объявленному вне закона движению "Демократический выбор Казахстана".

Варшавский Фонд "Открытый диалог" недавно сообщил, что подсудимый был одним из порядка 30 казахстанцев, попавших под прицел прокуратуры только за март-октябрь 2018 года за критические высказывания в социальных сетях и мессенджерах.

Источник - russian.eurasianet.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1545817740
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