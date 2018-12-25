Очередного крим-депутата КырПарламента (Исакова) заставили "добровольно" сдать мандат

12:56 26.12.2018

ЦИК КР прекратил полномочия депутата Музафара Исакова; мандат от СДПК передан Мирлану Бакирову. Об этом КирТАГ сообщил зампредседателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.



"ЦИК досрочно прекратил полномочия депутата от парламентской фракции СДПК Музаффара Исакова. Вакантный мандат передан следующему по списку Мирлану Бакирову", - сказал А.Бекматов.



Заявление от депутата об отзыве мандата поступило в ЦИК 24 декабря.



В марте 2017 года члену фракции СДПК Музаффару Исакову было предъявлено обвинение по статье "Коррупция". По данным ГКНБ, Исаков, занимая должность главы айыл окмоту, незаконно предоставил земли сельхоз назначения под строительство жилых домов.



Музаффар Исаков занимал должность главы сельской управы Таш-Булак с 2010 по 2015 годы. Депутат местного кенеша двух созывов. Стал депутатом Жогорку Кенеша в 2015 году по этнической квоте.



– Мунара Боромбаева.



Уточнение ЦентрАзии

М.Исаков стал депутатом Жогорку Кенеша КР VI созыва (список СДПК) с 15 июня 2016 года вместо выбывшего.

вместо выбывшего.