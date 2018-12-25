В Бишкеке издали книгу "Миссия" в честь сидящего в тюрьме за мошенничество экс-премьера Текебаева

13:50 26.12.2018

К 60-летию Омурбека Текебаева товарищи по партии "Ата Мекен" издали книгу "Миссия".



"Книга содержит копии отельных документов, охватывающие политические события современного Кыргызстана, статьи, очерки, интервью. Книга поможет читателю получить объективную информацию о личности Текебаева, его неоценимом вкладе в историю и политику Кыргызстана", - сказала депутат от парламентской фракции "Ата Мекен" Наталья Никитенко на презентации.



"Издание описывает все политические события начиная от времен Акаева до наших дней. Текебаев - единственный оппозиционный политик, который в течение 20 лет остается верным своим позициям. На недавнем праздновании 80-летия парламента много раз звучало имя Текебаева, как человека, внесшего огромный вклад в развитие демократии и парламентаризма", - отметил депутат от фракции "Ата-Мекен" Каныбек Иманалиев.



Книгу издали тиражом полторы тысячи экземпляров. Издание не для продажи, книгу будет дарить и раздавать всем желающим.



Мунара Боромбаева