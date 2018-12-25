Любопытный норманн в Центре Азии. Путешестия и приключения Свена Гедина

13:54 26.12.2018

Любопытный норманн в сердце Азии



О книге Свена Андерса Гедина "В сердце Азии. Памир – Тибет – Восточный Туркестан" (переиздание 2017)



Блуждания без воды в пустыне и космическая красота тибетского нагорья. Наркомания китайских чиновников и разбои на памирских и монгольских трактах. Тополиные оазисы, неизведанные ледники и кочующее озеро Лобнор. Название ставших классикой записок Свена Гедина говорит само за себя - "В сердце Азии. Памир - Тибет - Восточный Туркестан". Книга шведского географа - это изысканное повествование об утраченном мире горного и степного Востока, в котором было больше лесов и меньше китайцев, а культурное многообразие еще сохраняло свое очарование.



Восток Центральной Азии, последнее десятилетие 19 века - Россия, Англия и полугосударство Китай оформили свои колониальные границы. На территориях, где укоренились гарнизоны Пекина, амбани разворовывают налоги, вспыхивают кровопролитные волнения и абстрактно верят в ислам. Таможни стоят, усложняя жизнь, но то, что внутри окраин - белое пятно, хотя экспедиции Пржевальского на слуху. А в степном форпосте русских - Оренбурге, окруженном кибитками лояльных кочевников, высаживается с поезда белокурый Свен Гедин. Ему через Памир в Тибет, а затем и в Пекин; странствия займут годы (1893?1897), и некоторые из спутников Гедина погибнут от жажды в песках Такла-Макан.



Сердце Азии - это чарующий мир, в котором перевалы и хребты Кашгара еще толком не нанесены на карты, а пески заносят древние города буддистов и тюрков. Здесь пролегают караванные пути, киргизы и тибетцы кочуют по заснеженному высокогорью, а базары в долинах ломятся от фруктов с Турфанской впадины. Нестабильные реки как Хотан-Дарья притягивают к себе людей, а пастухи или рыбаки живут сами по себе среди урочищ или болот. Эти края лояльные к страннику, если не считать пугливых разбойников-тангутов в Монголии. Влияние Пекина конгломерат из народов испытывает все сильнее - китайских солдат мало, но чья здесь власть - уже понятно, и пришлые бюрократы обращают плоды чужого труда в предметы роскоши.



По прошествии века работа Свена Гедина превратилась не только в легенду географической литературы. Записки шведа - это некролог "сердцу Азии". Китайская политика не оставила шансов этнической и природной самобытности территориям, ставшим Синьцзян-Уйгурским "автономным районом". Тополиные леса пошли на дрова, пересохло манящее к себе исследователей озеро Лобнор и регион заселили чужаки с востока. Что до Гедина - он совершил еще много экспедиций в Азию и публиковал книги - как научные, так и политически вздорные, но на русский язык ничего, кроме как "В сердце Азии. Памир - Тибет - Восточный Туркестан", из первых так и не перевели. К сожалению.



Михаил Пустовой