Бездонная яма. КазПравительство ищет $5 млрд чтобы втюхать их в Карачаганакский мега-дурь-проект

14:00 26.12.2018

В развитие месторождения Карачаганак в Казахстане планируют вложить $5 млрд



Средства будут направлены на сохранение высокого уровня добычи



В развитие казахстанского нефтяного месторождения Карачаганак в ближайшие пять лет планируется инвестировать $5 млрд, заявил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев на брифинге, сообщает 26 декабря агентство "Казинформ".



Министр отметил, что средства будут направлены в бурение новых скважин для сохранения высокого уровня добычи.



Бозумбаев также напомнил, что в 2018 году подписано соглашение, разрешающее разногласие по вопросу раздела продукции на Карачаганаке.



Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября правительства Казахстана и консорциумом Karachaganak Petroleum Operating (KPO) подписали соглашение о калькуляции доходов с продажи нефти, в рамках которого республика получит в виде компенсации $1,7 млрд.