 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 25.12.2018
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Бездонная яма. КазПравительство ищет $5 млрд чтобы втюхать их в Карачаганакский мега-дурь-проект
14:00 26.12.2018

В развитие месторождения Карачаганак в Казахстане планируют вложить $5 млрд

Средства будут направлены на сохранение высокого уровня добычи

В развитие казахстанского нефтяного месторождения Карачаганак в ближайшие пять лет планируется инвестировать $5 млрд, заявил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев на брифинге, сообщает 26 декабря агентство "Казинформ".

Министр отметил, что средства будут направлены в бурение новых скважин для сохранения высокого уровня добычи.

Бозумбаев также напомнил, что в 2018 году подписано соглашение, разрешающее разногласие по вопросу раздела продукции на Карачаганаке.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября правительства Казахстана и консорциумом Karachaganak Petroleum Operating (KPO) подписали соглашение о калькуляции доходов с продажи нефти, в рамках которого республика получит в виде компенсации $1,7 млрд.

Источник - REGNUM
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