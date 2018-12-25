 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 25.12.2018
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    Казахстан   | 
В Казахстане не будут строить четвертый НПЗ
15:19 26.12.2018

Как только потребление основных нефтепродуктов будет 10,5 млн тонн, нужно будет принимать решение о строительстве НПЗ, понимая, что на это уйдет не менее 5 лет - Бозумбаев.

Вопрос о строительстве четвертого нефтеперерабатывающего завода пока закрыт. Правительство считает нецелесообразным его появление до тех пор, пока потребление на внутреннем рынке основных видов нефтепродуктов не достигнет 10,5 млн тонн. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал министр энергетики Канат Бозумбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

"Четвертый НПЗ пока строиться не будет. Точка. Почему? Потому что КМГ привлек две мировые компании под руководством рабочей группы МЭ (...), и мы доложились руководству страны, правительству тоже уже доложились о том, что, если благодаря проведенной модернизации, у нас есть хороший (задел – от авт.), до 26-27 года точно", - пояснил он.
Помимо этого, по его мнению, газификация коммунального, грузового и других видов транспорта даст экономию от 400 до 500 тысяч тонн по дизельному топливу. Так что примерно до 2030 года новые мощности для внутреннего рынка не будут нужны.

"Но при этом все зависит от темпов роста экономики страны. И мы будем жестко мониторить с учетом определенного уровня потребления, как только 10,5 млн тонн – основные нефтепродукты будет потребление, тогда нужно будет принимать решение о строительстве НПЗ, понимая, что не менее 5 лет на это нужно будет. Поэтому 4 НПЗ, который осознанно правительство должно построить в ближайшие годы, по нему решения нет", - сообщил министр.
Разговоры о строительстве НПЗ частными лицами Бозумбаев назвал презентациями для привлечения инвесторов и сырыми проектами, говорить о которых пока рано.

"В Шымкенте я слышал, в Карагандинской области где-то небольшие НПЗ предполагают строить. В Туркестанской области, там частный инвестор сейчас прорабатывает вопрос создания нефтехимического кластера. Пока непонятно, как обеспечено будет сырьем, вы знаете падающую добычу в Кызылординской области, которая через пару лет только сможет обеспечивать Шымкенский НПЗ, и не проработан в Караганде тоже абсолютно вопрос с сырьем. И технологии там еще для нас, по крайней мере, специалистов Минэнерго и отрасли, непонятны", - заключил Бозумбаев.
Татьяна Ковалева, Астана

Источник - zakon.kz
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