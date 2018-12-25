Елбасы реорганизовал КазМИР в МИИР (Министерство индустрии и инфраструктурного развития)

15:49 26.12.2018

Назарбаев реорганизовал МИР РК в новое ведомство

Министерство по инвестициям и развитию станет Министерством индустрии и инфраструктурного развития.



26 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев издал приказ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.



"В целях повышения эффективности системы государственного управления ПОСТАНОВЛЯЮ:



Реорганизовать Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан путем преобразования в Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан с передачей функций и полномочий:



Министерству национальной экономики Республики Казахстан в сфере формирования государственной политики по привлечению инвестиций;



Министерству иностранных дел Республики Казахстан в сфере реализации государственной политики по привлечению инвестиций.



Определить:



Министерство иностранных дел Республики Казахстан ответственным за координацию деятельности в сфере продвижения экспорта;



Государственные органы правопреемниками прав и обязательств реорганизуемого государственного органа в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.



Правительству Республики Казахстан обеспечить:



передачу Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан ведение Министерства иностранных дел Республики Казахстан;



передачу соответствующей штатной численности реорганизуемого государственного органа;



передачу прав владения и пользования пакетом акций акционерного общетсва "Национальная компания "Kazakh Invest" Министерству иностранных дел Республики Казахстан;



принятие иных мер по реализации настоящего Указа.



Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года №6 "О структуре Правительства Республики Казахстан" следующее изменение:



строку "Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан;".



изложить в следующей редакции:



"Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;".



Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.



Настоящий указ вводится в действие со дня подписания".