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|Елбасы реорганизовал КазМИР в МИИР (Министерство индустрии и инфраструктурного развития)
15:49 26.12.2018
Назарбаев реорганизовал МИР РК в новое ведомство
Министерство по инвестициям и развитию станет Министерством индустрии и инфраструктурного развития.
26 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев издал приказ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
"В целях повышения эффективности системы государственного управления ПОСТАНОВЛЯЮ:
Реорганизовать Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан путем преобразования в Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан с передачей функций и полномочий:
Министерству национальной экономики Республики Казахстан в сфере формирования государственной политики по привлечению инвестиций;
Министерству иностранных дел Республики Казахстан в сфере реализации государственной политики по привлечению инвестиций.
Определить:
Министерство иностранных дел Республики Казахстан ответственным за координацию деятельности в сфере продвижения экспорта;
Государственные органы правопреемниками прав и обязательств реорганизуемого государственного органа в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.
Правительству Республики Казахстан обеспечить:
передачу Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан ведение Министерства иностранных дел Республики Казахстан;
передачу соответствующей штатной численности реорганизуемого государственного органа;
передачу прав владения и пользования пакетом акций акционерного общетсва "Национальная компания "Kazakh Invest" Министерству иностранных дел Республики Казахстан;
принятие иных мер по реализации настоящего Указа.
Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года №6 "О структуре Правительства Республики Казахстан" следующее изменение:
строку "Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан;".
изложить в следующей редакции:
"Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;".
Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
Настоящий указ вводится в действие со дня подписания".