 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 26.12.2018
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Вторник, 25.12.2018
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В Китае решили закрыть программу перевоспитания проституток. Не поддаются...
15:56 26.12.2018

В Китае представители Комитета по правовым вопросам Всекитайского собрания народных представителей, выступили с инициативой об отмене перевоспитания проституток и их клиентов.

Власти Китая вступили с предложением об отмене действующего уже на протяжении порядка 30 лет правила, предусматривающего задержание, а также обязательный процесс перевоспитания проституток и их клиентов. Об этом стало известно из сообщения издания China Daily.

"Это означает, что те, кто имеет право представлять предложения на рассмотрение ВСНП, включая членов ВСНП и Госсовета, могут выступить с предложением об упразднении соответствующих норм", – заявил Чжу Чжэнфу, являющийся вице-президентом всекитайской ассоциации юристов.

Как сообщается изданием, сама инициатива об отмене действующих правил принадлежит представителям Комитета по правовым вопросам Всекитайского собрания народных представителей, представленная ими в рамках проведения регулярной сессии Постоянного комитета ВСНП.

Чжэнфу подчеркнул, что существующие правила напрямую противоречат конституции Китая, основной задачей которой является обеспечение защиты прав человека.

Отметим, согласно действующему на территории страны законодательству и правилам, принятым Государственным советом еще в 1990-х годах, представительниц древнейшей профессии и их клиентов могут быть задержаны представителями правоохранительных органов и помещены под стражу сроком от 6 месяцев до 2 лет. В ходе периода нахождения под стражей для заключенных организуются специальные образовательные курсы, основанные на изучении этических и юридических вопросов. Помимо этого, ими должны выполняться общественно-полезные работы и проходят регулярное медицинское обследование.

Источник - versia.ru
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