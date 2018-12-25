Яккасарайская каланча. В Ташкенте появится своя "сталинская" высотка

16:52 26.12.2018

В ТАШКЕНТЕ ПОЯВИТСЯ СВОЯ "СТАЛИНСКАЯ" ВЫСОТКА



27-этажная жилая башня со шпилем появится в Ташкенте, поведал автор проекта Владислав Зайцев из московского архитектурного бюро "Точка дизайна".



Она будет подражать знаменитым сталинским высоткам в Москве. Фасады, впрочем, украсят восточный орнамент и фигурные элементы из натурального камня.



136-метровую башню возведут к 2020 году в Яккасарайском районе узбекской столицы. Первые три этажа займут общественная зона, офисы, магазины, фитнес-центр и спа-салон. Выше пойдут квартиры. На крыше гаража будут ресторан, зимний сад и дорожки для прогулок.



Причем, судя по проекту, небоскреб будет находиться где-то на берегу Анхора.