КырПрезидент Жээнбеков создал очередного аппаратного уродца - "Комитет по развитию промышленности и предпринимательства при Нацсовете по устойразвитию". И сам же его возглавил

19:00 26.12.2018

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ "О Комитете по развитию промышленности и предпринимательства Кыргызской Республики при Национальном совете по устойчивому развитию КР". Сообщает пресс-служба главы государства.



Согласно указу, в целях реализации решения Национального совета по устойчивому развитию КР постановляется образовать Комитет по развитию промышленности и предпринимательства Кыргызской Республики при Национальном совете по устойчивому развитию Кыргызской Республики. Председателем комитета является президент КР Сооронбай Жээнбеков, первым заместителем председателя комитета назначен первый вице-премьер КР Кубатбек Боронов.



В состав комитета вошли также депутаты, представители правительства и бизнес-сообществ.



Основной задачей Комитета является выработка рекомендаций по вопросам развития промышленности и предпринимательства, создания благоприятных условий для повышения инвестиционной привлекательности Кыргызской Республики. Государственным органам и органам местного самоуправления поручается оказывать всемерное содействие Комитету в исполнении возложенных на него функций, в том числе предоставлять документы и материалы, за исключением документов, содержащих государственную и иную охраняемую законом тайну.



Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на руководителя аппарата президента Кыргызской Республики.



Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.