 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Незаконно конфискованное здание пресс-клуба власти Алматы выставили на фиктивный аукцион
19:12 26.12.2018

Незаконно конфискованное здание Национального пресс-клуба, расположенное в центре Алматы, власти южной столицы теперь выставили на фиктивный аукцион. О грубейших нарушениях процедур сообщает КазТАГ в среду.

Поддерживая казахстанских коллег, публикуем полный текст информации.

"Наша редакция (КазТАГ) последние два года внимательно отслеживает объявления, связанные с торгами и аукционами арестованных объектов. Особенно нас интересовало здание пресс-клуба в Алматы, которое по приговору председателя Есильского суда А. Курмантаева было незаконно конфисковано.

Этот горе – герой многочисленных публикаций после суда над Сейтказы и Асетом Матаевыми через полгода был с треском выгнан с работы за пьяные похождения в сауне с женщинами легкого поведения. Вскоре Сейтказы вышел на свободу и вновь был избран председателем Союза журналистов Казахстана, вслед за отцом к семье вернулся Асет – один из руководителей информационного агентства КазТАГ.

По зданию пресс-клуба не было никакой информации, и никто не мог сказать, какова его судьба. Тем более, он не вызывал особого интереса в связи с тем, что его практически разрушили. По заказному иску ГАСК Алматы принудительно снесли два верхних этажа, отключили все коммуникации. Правда, въезд на площадку перед клубом перекрыли, положили брусчатку и в насмешку установили непонятную металлическую инсталляцию.

Как известно, темные дела проворачиваются либо ночью, либо скрытно днем, а в Казахстане, как заведено, в предпраздничные и праздничные дни с длинными выходными. Наше чутье не подвело: в последнюю неделю уходящего года появилось объявление об аукционе по зданию пресс-клуба. Мы не удивились и по дате скоротечных торгов – 4 января 2019 года в 10.00. Продавцом выступил департамент госимущества и приватизации г. Алматы, потенциальный покупатель неизвестен. Несведущие могут только догадываться кто он, а по словам нашего источника, с ним все уже согласовано и есть второй участник, с которым разыграют как по нотам электронные торги.

Правда, есть одно "но" и оно существенное. Фактически двухэтажное здание выставлено на аукцион как четырехэтажное. Вы не ослышались. По всем документам, включая поэтажную детальную планировку, технический паспорт и другие документы, на аукцион выставляется 4 (четыре) этажа. Как мы сообщали выше, по иску ГАСК есть решение суда о принудительном сносе двух этажей, а также постановление судебного исполнителя департамента юстиции Алматы о прекращении исполнительного производства в отношении руководства пресс-клуба в связи с исполнением решения суда о сносе 3 и 4 этажей.

Возникает вопрос: кто заинтересован и кто проводит предстоящий аукцион с фальсифицированными данными и подложными документами? Это заказчик – руководитель департамента госимущества и приватизации г. Алматы Емберген Кудайбергенов, директор оценочного ТОО "ViCON – Aprraisal" Надежда Проничева и ее заместитель – Валерий Жеба. Двое первых подписали договор о проведении оценки, а последний ее осуществил и провел детальный осмотр объекта в присутствии якобы заказчика, подпись которого отсутствует в акте. Самое смешное в другом. По официальным бумагам на аукцион выставляется четыре этажа, а в приложенных фото только два. Здесь обмана и подлога нет. Все документы предстоящего аукциона есть в распоряжении редакции. Они также имеются в открытом доступе на портале госреестра торгов.

Заметим, что при подготовке аукциона нарушены ряд норм казахстанского законодательства. Налицо служебный подлог, т.е. внесение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, заведомо ложных сведений, а также незаконные действия в отношении имущества, подвергнутому аресту либо подлежащего конфискации. В обоих случаях предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.

Настоящую публикацию редакция международного информационного агентства "КазТАГ" считает официальным запросом и направляет генеральному прокурору РК Кайрату Кожамжарову, руководителю высшего надзорного органа за соблюдением законодательства в стране, министру финансов РК Алихану Смаилову, которому подчиняется комитет госимущества и приватизации, председателю президиума "Столичной палаты профессиональных оценщиков" О.Н. Яковлевой для выявления нарушений и принятия мер в соответствии с законодательством Республики Казахстан".

Источник - КирТаг
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1545840720
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