 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 26.12.2018
22:50  Константинопольскому попику Варфоломейке достанется резиденция экс-президента Украины Януковича
22:17  В Туркменистане скончался известный журналист Аширгулы Байрыев
21:38  Порошенко потрындел по телефону с Елбасы. Пожаловались на судьбинушку
21:18  Вице-премьер Жумагалиев стал в нагрузку и министром оборонпрома Казахстана
20:11  МИД Казахстана возглавил земляк и коллега Елбасы - узунагачский металлург Бейбут Атамкулов
19:12  Незаконно конфискованное здание пресс-клуба власти Алматы выставили на фиктивный аукцион
19:00  КырПрезидент Жээнбеков создал очередного аппаратного уродца - "Комитет по развитию промышленности и предпринимательства при Нацсовете по устойразвитию". И сам же его возглавил
18:32  Казахстан-2018: Год несостоявшихся отставок, - Д.Ашимбаев
16:52  Яккасарайская каланча. В Ташкенте появится своя "сталинская" высотка
15:56  В Китае решили закрыть программу перевоспитания проституток. Не поддаются...
15:49  Елбасы реорганизовал КазМИР в МИИР (Министерство индустрии и инфраструктурного развития)
15:19  В Казахстане не будут строить четвертый НПЗ
15:06  Россия стрельнула из оренбуржья по Камчатке новейшей "неуязвимой" стратегической ракетой "Авангард"
14:03  Global Times: Сможет ли КНР проложить путь к миру в Афганистане?
14:02  Daily Sabah: Трамп решил сделать новую ставку в "сирийской игре"?
14:00  Бездонная яма. КазПравительство ищет $5 млрд чтобы втюхать их в Карачаганакский мега-дурь-проект
13:54  Любопытный норманн в Центре Азии. Путешестия и приключения Свена Гедина
13:50  В Бишкеке издали книгу "Миссия" в честь сидящего в тюрьме за мошенничество экс-премьера Текебаева
12:56  Очередного крим-депутата КырПарламента (Исакова) заставили "добровольно" сдать мандат
12:49  Казахстан: хакеры нашли правительственный софт, мониторящий протестные настроения
12:23  Главный итог 2018 года в РФ - исчерпан ресурс доверия к Путину, - Правда.Ру
10:44  Гастарбайтеры спасли бюджет Таджикистана. Своими $1,9 млрд переводов из России
10:03  Казахстан стирает грань между оппозиционной деятельностью и экстремизмом, - Дж.Лиллис
10:00  Пакистан меняет политику. Имран Хан – американцам: "Мы больше не подставим вам плечо для войн с другими"
09:58  Новый поворот кризиса в Сирии и Афганистане, - Н.Меден
09:36  Узб-премьер Арипов поставил задачу создать... узб-свинку Пеппу и миньонов. Кыш-бабая ему не надо?
09:32  Казахский чиновник Абеуов предлагает штрафовать детей за русский язык
09:17  8 из 10-ти. Сирийская ПВО отразила израильскую ракетную атаку на западе Дамаска
02:15  Террористы атаковали здание МИД Ливии. Жертвы уточняются
00:06  Мирзиеев пытается балансировать на канате, - Eurasianet.org
Вторник, 25.12.2018
22:32  В России пропали без вести 345 тыс. таджикских мигрантов, - спикер Убайдуллоев
22:25  После американского ухода из Сирии Асад и Эрдоган раздавят курдов, - Le Figaro
22:21  В Венесуэле Россия прибирает к рукам энергетические активы в обмен на финансовую помощь, - Washington Post
14:42  Ближневосточная нефть уже не завлекает американцев, - А.Эскин
14:41  Про Афганистан и войну, сдержавшую нашествие хаоса
14:38  В Узбекистане нашли и раскапывают Великую Бактрийскую стену. Защищавшую страну от кочевников
14:36  Кандидаты на пост президента Украины занялись безудержным высмеиванием друг друга
14:34  Вашингтон погубит узбеков, чтобы спасти своих солдат
14:32  Последняя синагога в Таджикистане и 50 прихожан: кто поддерживает дух и традиции бухарских евреев
14:15  Консервативный революционер: Трамп пришел одиноким, - Э.Лимонов
14:01  Daily Sabah: Какое будущее ждет Сирию после вывода войск США?
10:59  Тендер с ограниченным доступом. Как "строят" энергообъекты в Восточном Казахстане, - САМ
10:38  Таджики стали меньше тратить на еду. Хлеб, сахар, чай - основные продукты дастархана, - РО
10:02  В Турции двух актеров - Акпинара и Гезе обвинили в оскорблении правительства
09:34  В Душанбе впервые в истории страны организовали "Новогодний базар"
09:31  В Аркадагии (Туркмении) запущена собственная социальная сеть. Все другие - заблокированы
08:54  Трамп ошибся выходом. Вывод войск из Сирии вызвал новый кризис в Вашингтоне, - "Къ"
08:47  Прунскус (сын экс-премьера Литвы) разоблачен как российский шпион
08:43  Откуда пришли тюрки на самом деле? - Н.Сыромятников
08:41  Трансгенные человечки. Первый блин комом. Люди превращаются в... цзянькуев?
08:31  КазГосударство и социальные ожидания населения: что говорят данные опросов, - Г.Илеуова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
МИД Казахстана возглавил земляк и коллега Елбасы - узунагачский металлург Бейбут Атамкулов
20:11 26.12.2018

Назначен новый министр иностранных дел Казахстана
Им стал Атамкулов.

26 декабря президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев назначил министром иностранных дел страны Атамкулова Бейбута Бакировича, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Указом главы государства Атамкулов переведен на новую должность с позиции министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Атамкулов Бейбут Бакирович родился 19.05.1964, в КазССР; Алматинская область; Жамбылский район; село Узынагаш.

В 1986 году окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина (Инженер-металлург), в 2000 - Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (Экономист).

Кандидат экономических наук, тема диссертации: "Регулирование инвестиционных процессов в социальной сфере, на примере Республики Казахстан" (2000).

Трудовой стаж: · Плавильщик, мастер, старший мастер рафинировочного цеха, ведущий инженер ОКС, ведущий инженер, заместитель начальника отдела ВЭС Чимкентского свинцового завода (1986-1991);· Директор ВТФ "Черметэкспорт", РВО "Казметаллэкспорт" (1991-1993);· Первый заместитель генерального директора ГВК "Казахстан Сауда" Министерства внешнеэкономических связей РК (1993-1996);· Первый заместитель генерального директора ГАО "Карагандинский металлургический комбинат" (1996);· Президент компании "Рахат МеталС" (1996-2002);· Президент, председатель Совета директоров ГК "Рахат" (2002-2006);· Советник Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (2006);· Советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (2006-2007);· Советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Исламской Республике Иран (2007-2008);· Генеральный консул Республики Казахстан во Франкфурте-на-Майне (ФРГ) (2008-2010);· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Малайзии (05.2010-09.2012);· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Индонезия, Бруней-Даруссаламе, Республике Филиппины по совместительству (11.2010-07.2012);· Ответственный секретарь Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (10.2012-06.08.2014);· Ответственный секретарь Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (13.08.2014-08.2015);· Аким Южно-Казахстанской области (08.08.2015-10.2016);· Министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (с 07.10.2016).

Председатель Совета директоров АО "Экспортно-кредитная страховая корпорация "КазЭкспортГарант" (25.12.2012)

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1545844260
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года № 806
- Кадровые перестановки
- В Мажилисе подвели итоги работы депутатов в 2018 году
- Развитие обрабатывающей промышленности и ход приватизации рассмотрены на заседании Госкомиссии по модернизации экономики
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2018 года № 855
- В "Ак жоле" назвали "методом тыка" предложения Минэкономики по введению обязательной маркировки
- В самом центре Алматы открылась первая государственная художественная галерея "Almaty Gallery"
- "Ак жол" предлагает создать в Казахстане орган по контролю безопасности продукции по примеру американского агентства FDA
- Четвертый НПЗ Казахстану оказался не нужен
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  