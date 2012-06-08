МИД Казахстана возглавил земляк и коллега Елбасы - узунагачский металлург Бейбут Атамкулов

20:11 26.12.2018

Назначен новый министр иностранных дел Казахстана

Им стал Атамкулов.



26 декабря президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев назначил министром иностранных дел страны Атамкулова Бейбута Бакировича, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.



Указом главы государства Атамкулов переведен на новую должность с позиции министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.



Атамкулов Бейбут Бакирович родился 19.05.1964, в КазССР; Алматинская область; Жамбылский район; село Узынагаш.



В 1986 году окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина (Инженер-металлург), в 2000 - Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (Экономист).



Кандидат экономических наук, тема диссертации: "Регулирование инвестиционных процессов в социальной сфере, на примере Республики Казахстан" (2000).



Трудовой стаж: · Плавильщик, мастер, старший мастер рафинировочного цеха, ведущий инженер ОКС, ведущий инженер, заместитель начальника отдела ВЭС Чимкентского свинцового завода (1986-1991);· Директор ВТФ "Черметэкспорт", РВО "Казметаллэкспорт" (1991-1993);· Первый заместитель генерального директора ГВК "Казахстан Сауда" Министерства внешнеэкономических связей РК (1993-1996);· Первый заместитель генерального директора ГАО "Карагандинский металлургический комбинат" (1996);· Президент компании "Рахат МеталС" (1996-2002);· Президент, председатель Совета директоров ГК "Рахат" (2002-2006);· Советник Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (2006);· Советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (2006-2007);· Советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Исламской Республике Иран (2007-2008);· Генеральный консул Республики Казахстан во Франкфурте-на-Майне (ФРГ) (2008-2010);· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Малайзии (05.2010-09.2012);· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Индонезия, Бруней-Даруссаламе, Республике Филиппины по совместительству (11.2010-07.2012);· Ответственный секретарь Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (10.2012-06.08.2014);· Ответственный секретарь Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (13.08.2014-08.2015);· Аким Южно-Казахстанской области (08.08.2015-10.2016);· Министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (с 07.10.2016).



Председатель Совета директоров АО "Экспортно-кредитная страховая корпорация "КазЭкспортГарант" (25.12.2012)