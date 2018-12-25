Вице-премьер Жумагалиев стал в нагрузку и министром оборонпрома Казахстана

21:18 26.12.2018

Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев указом от 26 декабря назначил Аскара Жумагалиева заместителем премьер-министра Республики Казахстан - министром оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, освободив от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан.



Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.



Аскар Жумагалиев родился 2 августа 1972 года в Оренбургской области. Окончил Свердловское суворовское военное училище в 1989 году, Харьковское высшее военное командное инженерное училище ракетных войск, Алма-Атинский энергетический институт в 1996 году. Завершил учебу в Казахском национальном техническом университете и в Казахском гуманитарно-юридическом университете.



В разные годы работал генеральным директором ТОО "Жарык". Был заведующим сектором министерства транспорта и коммуникаций РК, заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи, первым заместителем Председателя Агентства по информатизации и связи. С 2006 года по март 2010 года занимал пост президента АО "Казахтелеком". Занимал должность министра связи и информации РК и министра транспорта и коммуникаций РК. С 13 августа 2014 по 5 мая 2017 года занимал должность заместителя министра по инвестициям и развитию РК. С июня 2015 года был председателем правления АО "НАК "Казатомпром".