|Порошенко потрындел по телефону с Елбасы. Пожаловались на судьбинушку
21:38 26.12.2018
26 декабря 2018, 22:36
26 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Главы государств обсудили актуальные вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества, отметив активизацию казахстанско-украинских контактов в текущем году.
Лидеры стран также обменялись мнениями по текущей ситуации на юго-востоке Украины. Президент Казахстана призвал стороны украинского кризиса к конструктивному диалогу и поиску компромисса, а также выразил готовность оказать всестороннее содействие в разрешении данного конфликта.
Президент Украины проинформировал об инциденте в районе Керченского пролива. В данном контексте Нурсултан Назарбаев высказался за скорейшее урегулирование указанного вопроса путем переговоров между украинской и российской сторонами.
Главы государств договорились о продолжении контактов в предстоящий период.
Разговор состоялся по инициативе украинской стороны.