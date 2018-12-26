Порошенко потрындел по телефону с Елбасы. Пожаловались на судьбинушку

21:38 26.12.2018

26 декабря 2018, 22:36

26 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.



Главы государств обсудили актуальные вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества, отметив активизацию казахстанско-украинских контактов в текущем году.



Лидеры стран также обменялись мнениями по текущей ситуации на юго-востоке Украины. Президент Казахстана призвал стороны украинского кризиса к конструктивному диалогу и поиску компромисса, а также выразил готовность оказать всестороннее содействие в разрешении данного конфликта.



Президент Украины проинформировал об инциденте в районе Керченского пролива. В данном контексте Нурсултан Назарбаев высказался за скорейшее урегулирование указанного вопроса путем переговоров между украинской и российской сторонами.



Главы государств договорились о продолжении контактов в предстоящий период.



Разговор состоялся по инициативе украинской стороны.