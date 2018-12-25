В Туркменистане скончался известный журналист Аширгулы Байрыев

22:17 26.12.2018

21 декабря в Ашхабаде скончался журналист Аширгулы Байрыев. Ранее Байрыев сотрудничал с Радио "Азатлык". В июне 2010 получил журналистскую награду Девида Бурке.



Аширгулы Байрыев – поэт, прозаик, журналист.



Родился в ауле Шарлаук Кизиларватского этрапа в 1951 году.



Работал на Небитдагском телевидении, в Красноводской областной газете "Захмет байдагы", Красноводском ОК КПСС.



В конце 80-х – инструктор Идеологической комиссии (ранее Отдел агитации и пропаганды) ЦК КПТ.



C октября 1990 – главный редактор "Эдебият ве сунгат".



Автор статьи "Тамда гуллак бар" ("И у стен есть уши") о секретно-репрессивных операциях КГБ ТССР.



Один из инициаторов организации туркменской группы "Движения демократических реформ" (Н.Яковлева-Э.Шеварнадзе).



Последнее место работы – журнал "Диар".



C 1996 лишен возможности работать по специальности.