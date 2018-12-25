|В Туркменистане скончался известный журналист Аширгулы Байрыев
22:17 26.12.2018
21 декабря в Ашхабаде скончался журналист Аширгулы Байрыев. Ранее Байрыев сотрудничал с Радио "Азатлык". В июне 2010 получил журналистскую награду Девида Бурке.
Аширгулы Байрыев – поэт, прозаик, журналист.
Родился в ауле Шарлаук Кизиларватского этрапа в 1951 году.
Работал на Небитдагском телевидении, в Красноводской областной газете "Захмет байдагы", Красноводском ОК КПСС.
В конце 80-х – инструктор Идеологической комиссии (ранее Отдел агитации и пропаганды) ЦК КПТ.
C октября 1990 – главный редактор "Эдебият ве сунгат".
Автор статьи "Тамда гуллак бар" ("И у стен есть уши") о секретно-репрессивных операциях КГБ ТССР.
Один из инициаторов организации туркменской группы "Движения демократических реформ" (Н.Яковлева-Э.Шеварнадзе).
Последнее место работы – журнал "Диар".
C 1996 лишен возможности работать по специальности.