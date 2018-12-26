 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Константинопольскому попику Варфоломейке достанется резиденция экс-президента Украины Януковича
22:50 26.12.2018

Порошенко уже раздает церкви: куда уйдут 11 храмов
Константинопольский патриархат получит резиденцию Януковича
Лидия Мисник 26.12.2018,

Украинский лидер Петр Порошенко намерен отдать Константинополю 11 церковных объектов на Украине, в том числе монастырь Преображения, находящийся в районе резиденции экс-президента страны Виктора Януковича, передают СМИ. В этот список не включены Киево-Печерская и Почаевская лавры, но договор может быть пересмотрен.

Президент Украины Петр Порошенко собирается передать в подчинение Константинополю монастырь Преображения в Межигорье под Киевом, сообщило украинское издание "Вести" со ссылкой на собственные источники. В этом районе размещалась резиденция экс-президента страны Виктора Януковича и еще около десятка храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

"По данным нашего источника, они были закреплены в договоре, который подписали Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле 3 ноября. Отдельно оговорен вопрос Киево-Печерской и Почаевской лавры", - указано в сообщении.

Источник отметил, что в список включены 11 объектов:

Киево-Братский Богоявленский монастырь, Свято-Вознесенский Фроловский женский монастырь (Киев, УПЦ), Межигорский Спасо-Преображенский монастырь (Киев), храм Успения Пресвятой Богородицы (Львов, под юрисдикцией Украинской автокефальной православной церкви), Манявский Кресто-Воздвиженский мужской монастырь (Ивано-Франсковская область, Киевский патриархат), Свято-Троицкий Корецкий ставропигиальный женский монастырь (Ровенская область, УПЦ), Спасо-Преображенский монастырь (Черниговская область, УПЦ), Молченский Рождество-Богородицкий женский монастырь (Сумская область, УПЦ), мужской монастырь Рождества Пресвятой Богородицы в Глинской пустыни (Сумская область, УПЦ), Кресто-Воздвиженский женский монастырь (Полтава, УПЦ) и Свято-Пантелеймоновский мужской монастырь (Одесса, УПЦ).

Как пояснил глава департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш,

Киево-Печерская и Почаевская лавры, которые являются объектами национального значения, "никому в собственность не передаются". В то же время договор о передаче лавр в аренду УПЦ может быть пересмотрен, отметил представитель минкультуры.

"Нижняя часть Киево-Печерской и Почаевская лавры переданы на 50 лет в аренду УПЦ Московского патриархата. Если будет понятно, что при передаче лавры в аренду существовали нарушения, это может стать основанием для пересмотра договора", - объяснил он.

Израильский журналист Соломон Манн, ссылаясь на источники в Иерусалимском патриархате, ранее сообщил, что в томосе о создании новой церковной структуры на Украине, который патриарх Варфоломей, предположительно, вручит 6 января, будут содержаться пункты о передаче в прямое подчинение Фанару (район в Константинополе, где расположена резиденция константинопольского патриарха) 38 украинских церковных объектов.

Вопросом передачи храмов занимается советник президента Украины Ростислав Павленко. Как сообщили источники "Вестей", он редактирует список "с учетом интересов и пожеланий Варфоломея и его экзархов".

"Чтобы выяснить ситуацию и узнать, кто колеблется, в западные области был командирован Андрей Юраш", - пояснил собеседник СМИ.

Кстати, у Порошенко уже есть опыт в передаче украинских церквей. 7 ноября он подписал закон о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату.

"Это будет как символистический жест того, что святой Андрей в свое время крестил Украину. Это будет жест единения с матерью-церковью", - объясняла постоянный представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко, когда эта идея только появилась у украинского президента.

Православная Андреевская церковь была возведена в Киеве в честь апостола Андрея Первозванного в 1754 году по проекту архитектора Бартоломео Растрелли. Она находится на правом берегу Днепра, над исторической частью украинской столицы - Подолом. Действующий храм ранее принадлежал непризнанной Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

Киев рассчитывает в скором времени получить томос об автокефалии украинской церкви. На этом пути украинская сторона при содействии Константинополя делает довольно быстрые и уверенные шаги. Так, 11 октября по решению Священного Синода Константинопольской церкви свое действие прекратил документ от 1686 года, согласно которому Киевская митрополия передавалась Московскому патриархату. Синод РПЦ назвал такое решение политическим, а процесс - расколом, и объявил о прекращении евхаристического общения с Константинополем.

Несмотря на увещевания РПЦ, 15 декабря в Киеве состоялся "объединительный собор", на котором новая церковная структура на Украине получила название Автокефальной поместной церкви.

Ее главой был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний, служивший ранее епископом неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата.

По завершении "собора" митрополит вышел на сцену на Софийской площади. Его представил президент Украины Петр Порошенко. "Разрешите представить новоизбранного предстоятеля - митрополита Киевского Епифания. Ему выпадет миссия вместе с украинским президентом поехать в Константинополь в начале января и получить томос (об автокефалии - "Газета.Ru")", - объявил Порошенко со сцены на Софийской площади.

Источник - Газета.Ru
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