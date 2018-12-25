 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 27.12.2018
01:13  Узбекистан экстрадировал в Казахстан владельца "актюбинского" автобуса, в котором сгорели 52 человека
Среда, 26.12.2018
22:50  Константинопольскому попику Варфоломейке достанется резиденция экс-президента Украины Януковича
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21:18  Вице-премьер Жумагалиев стал в нагрузку и министром оборонпрома Казахстана
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19:12  Незаконно конфискованное здание пресс-клуба власти Алматы выставили на фиктивный аукцион
19:00  КырПрезидент Жээнбеков создал очередного аппаратного уродца - "Комитет по развитию промышленности и предпринимательства при Нацсовете по устойразвитию". И сам же его возглавил
18:32  Казахстан-2018: Год несостоявшихся отставок, - Д.Ашимбаев
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15:49  Елбасы реорганизовал КазМИР в МИИР (Министерство индустрии и инфраструктурного развития)
15:19  В Казахстане не будут строить четвертый НПЗ
15:06  Россия стрельнула из оренбуржья по Камчатке новейшей "неуязвимой" стратегической ракетой "Авангард"
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14:00  Бездонная яма. КазПравительство ищет $5 млрд чтобы втюхать их в Карачаганакский мега-дурь-проект
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12:56  Очередного крим-депутата КырПарламента (Исакова) заставили "добровольно" сдать мандат
12:49  Казахстан: хакеры нашли правительственный софт, мониторящий протестные настроения
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10:03  Казахстан стирает грань между оппозиционной деятельностью и экстремизмом, - Дж.Лиллис
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09:32  Казахский чиновник Абеуов предлагает штрафовать детей за русский язык
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Вторник, 25.12.2018
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22:21  В Венесуэле Россия прибирает к рукам энергетические активы в обмен на финансовую помощь, - Washington Post
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14:41  Про Афганистан и войну, сдержавшую нашествие хаоса
14:38  В Узбекистане нашли и раскапывают Великую Бактрийскую стену. Защищавшую страну от кочевников
14:36  Кандидаты на пост президента Украины занялись безудержным высмеиванием друг друга
14:34  Вашингтон погубит узбеков, чтобы спасти своих солдат
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Узбекистан экстрадировал в Казахстан владельца "актюбинского" автобуса, в котором сгорели 52 человека
01:13 27.12.2018

В настоящее время Мехтиев водворен в следственный изолятор Шымкента.

Из Узбекистана экстрадирован мужчина, которого подозревают в том, что его действия стали причиной возгорания автобуса, в результате чего погибли 52 человека, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

26 декабря сотрудниками Генеральной прокуратуры и МВД Казахстана для привлечения к уголовной ответственности из Узбекистана экстрадирован Ордухан Мехтиев.

"Задержанный подозревается в незаконной эксплуатации автобуса с техническими неисправностями, повлекшей возгорание транспортного средства и гибель 52 человек в январе текущего года в Актюбинской области. После совершения преступления подозреваемый скрывался на территории соседнего государства, в связи с чем он был объявлен в международный розыск", - сообщили в надзорном органе.
В настоящее время Мехтиев водворен в следственный изолятор Шымкента.

18 января 2018 года, примерно в 10.30 утра, на 1068 км автодороги "Самара-Шымкент" произошло возгорание двухъярусного автобуса марки "Kassbohrer", в котором находились 57 человек. В результате возгорания погибли 52 гражданина РУ, 5 человек получили ожоги.

Источник - Zakon.kz
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