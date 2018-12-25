Исторический рекорд поставили животноводы Казахстана по экспорту говядины. Есть 18, 8 тыс. тонн

08:10 27.12.2018

По данным на 21 декабря т.г. экспорт говядины составил 18, 8 тыс. тонн при плане 15 тыс. тонн. Почти половина экспортированной говядины приходится на Туркестанскую область. Для сравнения экспорт говядины в 2017 году составил лишь 5,5 т.т.



Пресс-служба МСХ РК, 26 декабря



На 25 % перевыполнен план по экспорту говядины. Об этом сообщили представители Министерства сельского хозяйства РК на брифинге по итогам года в основных отраслях сельского хозяйства: животноводство, растениеводство.

По данным на 21 декабря т.г. экспорт говядины составил 18, 8 тыс. тонн при плане 15 тыс. тонн. Почти половина экспортированной говядины приходится на Туркестанскую область. Для сравнения экспорт говядины в 2017 году составил лишь 5,5 т.т.

Со второго полугодия текущего года началась масштабная реализация долгосрочной отраслевой программы по развитию мясного животноводства, которая базируется на малых и средних фермерских хозяйствах. Для ее реализации запущен специальный льготный кредитный продукт "Сыбаға". И в этом году план уже перевыполнен, несмотря на то, что его реализация началась только во втором полугодии. На сегодняшний день, кредиты получили больше 700 фермеров.

Годовой план закупа КРС фермерскими хозяйствами составляет 50,0 тыс. голов. За 11 месяцев уже принято заявок на более 67 тыс. голов, одобрено и выдано кредитов на 55 тыс. голов. Также по программе Алтын асык профинансировано приобретение 170 тысяч голов овец.

План по породному преобразованию маточного стада составляет 1,0 млн. голов. Уже на сегодняшний участвуют в породном преобразовании порядка 977 тыс. голов или 98%.

В Казахстан завезено 14,5 тыс. голов крупного рогатого скота. Основными причинами задержки завоза скота являются малый промежуток времени (июль-декабрь) и неблагополучная эпизоотическая ситуация в странах импортерах.

По данным областных управлений сельского хозяйства из урожая 2018 года собрано в первоначальном весе 22,8 млн. тонн зерна при урожайности 15,1 ц/га. В целом валовые сборы зерновых превышают уровень прошлого года на 760 тыс. тонн или 3%, урожайность – на 0,6 ц/га или 4%.

Что касается роста цен на огурцы, то спикеры отметили, что посевная площадь под эту культуру в этом году увеличена на 2,5 тыс. га, валовый сбор составил 460 тыс. тонн, что на 50 тыс. тонн больше чем показатель прошлого года. Внутреннее потребление составляет потребности 480 тыс. тонн.

Основными причинами колебания цен на овощную продукцию является сезонность производства. Кроме того, на рост цен на продовольственные товары, помимо вышеуказанных причин, оказывает влияние увеличение цен на товары и услуги прямовлияющие на себестоимость продукции. (ГСМ, электроэнергия, коммунальные услуги)

В целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары регионами осуществляется формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров, ведется строительство оптово-розничных центров в 5 крупных городах Казахстана.