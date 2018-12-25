Столица КазТехаса. Статус Шымкента закреплен законодательно

10:08 27.12.2018

Статус Шымкента закреплен законодательно

Также закреплено законодательно образование Туркестанской области и перенесение ее административного центра из города Шымкента в город Туркестан.



На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли Конституционный закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы РК по вопросам административно-территориального устройства РК", а также пакет сопутствующих поправок к нему "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам административно-территориального устройства РК и противодействия теневой экономике", передает корреспондент Zakon.kz.



Как отмечается в заключении профильного комитета сената, проект Конституционного закона "О внесении изменений в некоторые конституционные законы РК по вопросам административно-территориального устройства РК" разработан в соответствии с указом главы государства.



Ранее первый вице-министр национальной экономики РК Руслан Даленов сообщал, что согласно указу город Шымкент отнесен к категории города республиканского значения, Южно-Казахстанская область переименована в Туркестанскую, а ее административный центр перенесен из города Шымкента в город Туркестан.



"Проект Конституционного закона предусматривает внесение изменений и дополнений в Конституционные законы "О выборах в РК" и "О судебной системе и статусе судей РК". Поправками предлагается заменить слова "город республиканского значения" на "города республиканского значения" в связи с тем, что город Шымкент получил статус города республиканского значения", - сказал он.

По его словам, принятие проекта Конституционного закона позволит распространить нормы законодательных актов, касающихся уровня городов республиканского значения на город Шымкент.



Кроме этого, на заседании одобрен сопутствующий закон, который направлен на приведение отдельных норм отдельных законов в соответствии с административно-территориальными изменениями. Документом предусматривается внесение изменений и дополнений в 11 кодексов и 40 законов РК. В частности, предусматривается внесение поправок в Налоговый кодекс в части изменения налоговых ставок для городов Шымкент и Туркестан. При этом измененные налоговые ставки предлагается ввести в действие не мгновенно, а с предоставлением переходного периода с 1 января 2020 года. Кроме того, в связи с переносом административного центра Туркестанской области ряд сельских округов города Туркестан отнесены к городу Кентау. Соответственно, чтобы сохранить экологическую надбавку для данных сельских округов, вносятся поправки в закон РК "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье" Принятие закона, по мнению разработчиков, позволит создать условия для бесперебойного социального обеспечения и предоставления госуслуг населению. Это обеспечит слаженное функционирование госорганов по городу Шымкенту и Туркестанской области.



Оксана Скибан, Астана