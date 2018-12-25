Бишкек. Экс-депутат Келдибеков подал иск против экс-президента Атамбаева и телеканала "Апрель" на 9 млн сомов

10:20 27.12.2018

Экс-спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков подал еще один иск против экс-президента Алмазбека Атамбаева и телеканала "Апрель". Об этом на своей стране в Facebook написал директор телеканала "Апрель" Дмитрий Ложников.



"Экс-спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков пошел на рекорд. Вместе с двумя сотоварищами – Азимбеком Бекназаровым (бывший генпрокурор -. КирТАГ) и (экс-главой ГКНБ) Кенешбеком Душебаевым подал иск в суд еще на одно СМИ (телеканал "Апрель" - КирТАГ) Совокупная сумма иска в отношении директора СМИ - 9 млн сомов", -написал Д.Ложников.



Причиной иска стало высказывание Атамабаева в интервью телеканалу "Апрель", где экс-президент обвинил Келдибекова в коррупции, а Бекназарова и Дуйшебаева в том, что они хотят "нежиться, устроив беспорядки в стране".



Отметим, ранее сообщалось, что Ахматбек Келдибеков судится еще с тремя СМИ - Kyrgyztoday, "Aзия Ньюс" и "Аргумент.kg". Совокупная сумма исков - 4 млн сомов.



Мунара Боромбаева.