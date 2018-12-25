 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Узбекистан восстановит павильон-дворец Узбекской ССР на Московской ВДНХ (фото)Узбекистан восстановит павильон-дворец Узбекской ССР на Московской ВДНХ (фото)
12:28 27.12.2018

УЗБЕКИСТАН ЗАХОТЕЛ ВЕРНУТЬСЯ НА ВДНХ

Узбекистан планирует вернуть "свой" павильон на ВНДХ в Москве, сообщил посол республики Ботиржон Асадов.

По его словам, вопрос прорабатывается с МИД России.

66-й павильон на ВДНХ прежде был закреплен за Узбекистаном, но Ташкент отказался от него в 2013 году.

Сегодня тут необходима реставрация и ремонт.

Павильон был возведен в 1954 году, его архитектор Стефан Полупанов. Он использовал элемент коробочки хлопка.

Здание считается одним из самых изящных на выставке.

Казахстан, Армения, Белоруссия уже восстановили свои павильоны, используя их для демонстрации своей продукции, проведения праздников и мероприятий.

Источник - Вести.uz
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