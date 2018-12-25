Ступени строящегося под Москвой Главного Храма Красной Армии отольют из брони немецких танков

12:32 27.12.2018

Ступени главного храма ВС России отольют из трофейной техники вермахта



Ступени главного храма вооруженных сил России, который строится в подмосковной Кубинке, будут отлиты из трофейной техники вермахта, сообщил в понедельник на заседании общественного совета Минобороны России глава ведомства Сергей Шойгу.



"Строительство идет по плану. Неделю назад завершено возведение фундамента, началась стадия завершения работ художников, дизайнеров, вместе с нашей патриархией", - сказал Шойгу.



"Это сложная, непростая работа, потому что нам бы хотелось, чтобы каждый квадратный метр храма был символичным, для этого мы из трофейной немецкой техники отольем ступени храма", - сообщил министр.



О строительстве главного храма вооруженных сил в честь Вознесения Христова ранее сообщил Шойгу. Идея получила благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Храм станет духовным, учебно-методическим и просветительским центром для военнослужащих, православных священников и граждан России. На его территории разместится выставочная экспозиция, посвященная истории становления российского государства и вооруженных сил.



Храм будет иметь несколько престолов, центральный будет наименован в честь главного христианского праздника - Воскресения Христова, остальные будут посвящены небесным покровителям видов и родов вооруженных сил. Возведение храма будет осуществляться исключительно на добровольные пожертвования. Для сбора пожертвований создан благотворительный фонд "Воскресение".