 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 27.12.2018
16:40  Таких "друзей" и... Почему Казахстан, Киргизия, Туркмения и Таджикистан не поддерживают Россию в ООН, - А.Леонов
16:27  Полный раскол. Грузинская церковь признала братьями Украинскую "церковь" Епифана-Порошенко
16:06  Проделки Релотиуса. Немецкий "Шпигель" как диагноз лохогонства западных СМИ, - И.Веремеев
16:01  Американский СПГ как геоэкономическое оружие, - Вл.Гулевич
15:58  США предают союзников на Ближнем Востоке, - Д.Седов
15:48  "Стряпня" Трампа на Ближнем Востоке, - С.Тарасов
15:47  Карта или кошелек. Готов ли Таджикистан перейти на безналичку? - П.Чоршанбиев
15:42  "По ступеням Божьего трона". Великое странствие Грумм-Гржимайло по Западному Китаю
15:08  Трампу в реале пора ссаться. Россия начала ходовые испытания беспилотной атомной подлодки "Посейдон"(в Каспии?)
14:48  Миру - мир. Прекращено уголовное дело по факту хулиганства матерого каз-долбо-бизнесмена Кайрата Жамалиева
14:11  Косил с плоскостопием или ссался? Трамп избежал службы во Вьетнаме благодаря связям своего отца, - New York Times
13:45  Незаметным движением руки... 16-летний узбекский вундеркинд Шамсиддин Вохидов обыграл чемпиона мира по шахматам Карлсена
12:32  Ступени строящегося под Москвой Главного Храма Красной Армии отольют из брони немецких танков
12:28  Узбекистан восстановит павильон-дворец Узбекской ССР на Московской ВДНХ (фото)
10:20  Бишкек. Экс-депутат Келдибеков подал иск против экс-президента Атамбаева и телеканала "Апрель" на 9 млн сомов
10:13  Скончался ветеран Великой Отечественной экс-1-й секретарь ЦК ЛКСМ Казахстана Сагындык Кенжебаев
10:08  Столица КазТехаса. Статус Шымкента закреплен законодательно
08:10  Исторический рекорд поставили животноводы Казахстана по экспорту говядины. Есть 18, 8 тыс. тонн
01:13  Узбекистан экстрадировал в Казахстан владельца "актюбинского" автобуса, в котором сгорели 52 человека
Среда, 26.12.2018
22:50  Константинопольскому попику Варфоломейке достанется резиденция экс-президента Украины Януковича
22:17  В Туркменистане скончался известный журналист демдвиженец Аширгулы Байрыев
21:38  Порошенко потрындел по телефону с Елбасы. Пожаловались на судьбинушку
21:18  Вице-премьер Жумагалиев стал в нагрузку и министром оборонпрома Казахстана
20:11  МИД Казахстана возглавил земляк и коллега Елбасы - узунагачский металлург Бейбут Атамкулов
19:12  Незаконно конфискованное здание пресс-клуба власти Алматы выставили на фиктивный аукцион
19:00  КырПрезидент Жээнбеков создал очередного аппаратного уродца - "Комитет по развитию промышленности и предпринимательства при Нацсовете по устойразвитию". И сам же его возглавил
18:32  Казахстан-2018: Год несостоявшихся отставок, - Д.Ашимбаев
16:52  Яккасарайская каланча. В Ташкенте появится своя "сталинская" высотка
15:56  В Китае решили закрыть программу перевоспитания проституток. Не поддаются...
15:49  Елбасы реорганизовал КазМИР в МИИР (Министерство индустрии и инфраструктурного развития)
15:19  В Казахстане не будут строить четвертый НПЗ
15:06  Россия стрельнула из оренбуржья по Камчатке новейшей "неуязвимой" стратегической ракетой "Авангард"
14:03  Global Times: Сможет ли КНР проложить путь к миру в Афганистане?
14:02  Daily Sabah: Трамп решил сделать новую ставку в "сирийской игре"?
14:00  Бездонная яма. КазПравительство ищет $5 млрд чтобы втюхать их в Карачаганакский мега-дурь-проект
13:54  Любопытный норманн в Центре Азии. Путешестия и приключения Свена Гедина
13:50  В Бишкеке издали книгу "Миссия" в честь сидящего в тюрьме за мошенничество экс-премьера Текебаева
12:56  Очередного крим-депутата КырПарламента (Исакова) заставили "добровольно" сдать мандат
12:49  Казахстан: хакеры нашли правительственный софт, мониторящий протестные настроения
12:23  Главный итог 2018 года в РФ - исчерпан ресурс доверия к Путину, - Правда.Ру
10:44  Гастарбайтеры спасли бюджет Таджикистана. Своими $1,9 млрд переводов из России
10:03  Казахстан стирает грань между оппозиционной деятельностью и экстремизмом, - Дж.Лиллис
10:00  Пакистан меняет политику. Имран Хан – американцам: "Мы больше не подставим вам плечо для войн с другими"
09:58  Новый поворот кризиса в Сирии и Афганистане, - Н.Меден
09:36  Узб-премьер Арипов поставил задачу создать... узб-свинку Пеппу и миньонов. Кыш-бабая ему не надо?
09:32  Казахский чиновник Абеуов предлагает штрафовать детей за русский язык
09:17  8 из 10-ти. Сирийская ПВО отразила израильскую ракетную атаку на западе Дамаска
02:15  Террористы атаковали здание МИД Ливии. Жертвы уточняются
00:06  Мирзиеев пытается балансировать на канате, - Eurasianet.org
Вторник, 25.12.2018
22:32  В России пропали без вести 345 тыс. таджикских мигрантов, - спикер Убайдуллоев
22:25  После американского ухода из Сирии Асад и Эрдоган раздавят курдов, - Le Figaro
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Незаметным движением руки... 16-летний узбекский вундеркинд Шамсиддин Вохидов обыграл чемпиона мира по шахматам Карлсена
13:45 27.12.2018

Узбекский вундеркинд обыграл чемпиона мира по шахматам

Сайфиддин Караев,
В рамках чемпионата мира по рапиду и блицу, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге таджикский гроссмейстер Фаррух Амонатов набрал 2,5 очка в 5 матчах и занимает пока 95-е место.

Между тем, чемпионат продолжает преподносить сюрпризы. После 5-го тура первое место среди 205 участников занимает 15-летний иранский шахматист Алиреза Фирузджа.

Другую сенсацию сотворил 16-летний международный мастер из Узбекистана Шамсиддин Вохидов, одержав победу над действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Как пишет "Советский спорт", позиция у норвежца была подавляющая, но он забыл про своего коня на с7, соперник этого коня окружил и забрал. В такой ситуации Карлсену было сложно бороться за победу.

"После этого чемпион в ужасе выбежал из зала с потерянным взглядом. Такое впечатление, что он не понимал, где находится. Он метался по холлу среди зрителей. К нему стали приставать с просьбой о совместном фото, но Карлсен на просьбы не реагировал и быстро вернулся в игровой зал", - пишет издание.

Чемпионат мира в Санкт-Петербурге проходит под патронажем короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда и завершится 30 декабря. В соревнованиях принимают участие 206 шахматистов. Призовой фонд турнира – $1 млн.

28-летний Магнус Карлсен – 16-й чемпион мира по шахматам (завоевал звание в 2013 году и сохраняет титул по сей день). Первый в истории шахмат абсолютный чемпион мира: с 2013 года - чемпион мира по классическим шахматам, с 2014 по 2016 год - чемпион мира по рапиду и в 2014–2015, 2017 годах - чемпион мира по блицу.

Источник - Asia-Plus
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1545907500
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года № 806
- Кадровые перестановки
- В Мажилисе подвели итоги работы депутатов в 2018 году
- Развитие обрабатывающей промышленности и ход приватизации рассмотрены на заседании Госкомиссии по модернизации экономики
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2018 года № 855
- В "Ак жоле" назвали "методом тыка" предложения Минэкономики по введению обязательной маркировки
- В самом центре Алматы открылась первая государственная художественная галерея "Almaty Gallery"
- "Ак жол" предлагает создать в Казахстане орган по контролю безопасности продукции по примеру американского агентства FDA
- Четвертый НПЗ Казахстану оказался не нужен
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  