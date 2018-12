Косил с плоскостопием или ссался? Трамп избежал службы во Вьетнаме благодаря связям своего отца, - New York Times

14:11 27.12.2018

Президент США Дональд Трамп избежал призыва в армию в 1960-е годы благодаря связям отца, знавшего врача-ортопеда, который якобы поставил его сыну фальшивый диагноз, утверждает газета The New York Times, на которую ссылается CA-NEWS.



Издание ссылается на сведения, поступившие от дочерей нью-йоркского ортопеда Ларри Браунстайна, умершего в 2007 году. Как утверждают женщины, их отец рассказывал о том, что он оказал услугу строительному магнату Фреду Трампу (1905-1999), поставив его сыну ненастоящий диагноз. Речь шла о якобы костных наростах на ногах, что входило в список заболеваний, позволявших в то время законно уклониться от военной службы.



Однако, кроме свидетельств дочерей врача, газета не располагает никакими более достоверными сведениями.



Как отмечает NYT, костные наросты были диагностированы у Трампа в 1968 году, в разгар войны во Вьетнаме (1955-1975). До этого Трампу четыре раза давали отсрочку от военной службы в связи с учебой, пишет издание.



При этом дочери доктора утверждают, что Браунстайн пошел на это, чтобы иметь возможность пользоваться ответными услугами со стороны Трампа - старшего. Врач в 1960-е годы арендовал кабинет в районе Куинс, которое принадлежало магнату. По словам дочерей врача, если у их отца возникали какие-то проблемы со зданием и арендой, то Браунстайн звонил Фреду Трампу, и тот немедленно решал все вопросы. Как женщины заявили изданию, Браунстайн неоднократно давал понять, что никакого заболевания ног у Трампа - младшего не было, они также не исключают, что их отец вообще не проводил медосмотр.



Как сообщает The New York Times, Трамп в 2016 годы в интервью газете рассказал, что избежал службы в армии после того, как некий доктор, проведя обследование, обнаружил у него проблемы со стопами ног и составил соответствующее медицинское заключение. Имени врача Трамп тогда не смог вспомнить, заявив, что это было очень давно.



Война во Вьетнаме - один из крупнейших военных конфликтов второй половины XX века.



Война началась как гражданская в Южном Вьетнаме. В дальнейшем в войну был втянут Северный Вьетнам, позднее получивший поддержку КНР и СССР, а также США и их союзники (военный блок СЕАТО), выступавшие на стороне дружественного им южновьетнамского режима. По мере развития событий война оказалась переплетена с шедшими параллельно гражданскими войнами в Лаосе и Камбодже. Все боевые действия в Юго-Восточной Азии, проходившие с конца 1950-х годов и до 1975 года, известны как Вторая Индокитайская война.