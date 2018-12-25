Миру - мир. Прекращено уголовное дело по факту хулиганства матерого каз-долбо-бизнесмена Кайрата Жамалиева

14:48 27.12.2018

Дело прекращено за примирением сторон.



Прекращено уголовное дело в отношении Кайрата Жамалиева, которого житель Астаны обвинил в хулиганстве, передает Zakon.kz.



"17 декабря уголовное дело в отношении гражданина Ж. прекращено за примирением сторон", - сообщили в пресс-службе ДП Астаны.

В конце ноября стало известно о том, что в столичный департамент полиции поступило заявление, в котором житель Астаны обвинил в хулиганстве скандально известного по "делу Алиби" бизнесмена Кайрата Жамалиева. Было начато досудебное расследование. В отношении Жамалиева была избрана мера "подписка о невыезде".



В 2015 году в социальных сетях и ряде средств массовой информации появились фотографии избитого молодого человека Алиби Жумагулова, которые выложил его отец, сопроводив комментариями о том, что сына истязал именно Жамалиев. В ходе досудебного расследования дела бизнесмен был арестован вместе со своими водителем и телохранителем Арманом Абильтаевым и Анатолием Прибытковым. Суд завершился в августе 2015 года. Тогда Жамалиева признали виновным и осудили к 13 годам заключения с конфискацией имущества. Спустя некоторое время, рассмотрев кассационную жалобу Жамалиева и учитывая мнение потерпевшего, действия бизнесмена суд переквалифицировал на более легкую статью Уголовного кодекса и сократил срок наказания до семи лет. Но и этого времени в местах лишения свободы Жамалиев не провел. В июле 2018 года ему изменили неотбытую часть наказания штрафом.