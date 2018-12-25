Трампу в реале пора ссаться. Россия начала ходовые испытания беспилотной атомной подлодки "Посейдон"(в Каспии?)

15:08 27.12.2018

Начались испытания беспилотной атомной подлодки, задуманной Сахаровым

Политика

Ни США, ни Великобритания пока не располагают средствами ее обнаружения и уничтожения



Минобороны РФ начало испытания беспилотной атомной подводной лодки "Статус-6" (в NATO - Kanyon, в ВС РФ - "Посейдон")



Они проходят в морской акватории, защищенной от средств разведки вероятного врага. По предварительным данным, мощность боевой части аппарата составляет две мегатонны в тротиловом эквиваленте, подводная скорость до 70 узлов (128 км в час) - значительно выше скорости американских атомных подлодок и торпед, и обладает возможностью преодолевать океаны. Его носителем является одна из атомных подлодок Военно-морского флота РФ.



Основной задачей аппарата указана доставка ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника с целью поражения важных прибрежных элементов экономики противника и нанесения гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путем создания обширных зон радиоактивного загрязнения, цунами и других разрушительных последствий ядерного взрыва. Также целью "Посейдона" являются авианосные ударные группы США.



Целью испытаний является подводная отработка ядерной энергетической установки "Посейдона". Работы по подводному беспилотнику уже включены в государственную программу вооружения до 2027 года, когда он будет передан ВМФ РФ.



Эксперты считают, что цель проекта - создание АПЛ следующего, 5 поколения для ведения разведывательных и ударных операций на большом удалении силами подводных дронов. Вооружение новых АПЛ будет не традиционным, а состоять из роя боевых подводных дронов. Ранее сообщалось, что "Посейдон" сам будет носителем торпед и мин.



Проект ядерной лодки-торпеды впервые был предложен академиком А. Сахаровым в 1940-х годах.



А.Сахаров: "Я решил, что таким носителем может являться большая торпеда, запускаемая с подводной лодки. Целью атаки с расстояния несколько сот километров должны стать порты противника. Конечно, разрушение портов - как надводным взрывом "выскочившей" из воды торпеды со 100-мегатонным зарядом, так и подводным взрывом, - неизбежно сопряжено с очень большими человеческими жертвами".



С 1949 года по проекту Т-15 были начаты работы, которые продолжались до начала 1960-х годов, когда он был закрыт из-за отсутствия компактной ядерной силовой установки. Вариант на аккумуляторах обеспечивал дальность всего 30 километров подводного хода. В то же время эффект цунами планировалось обеспечить боеголовкой не в 2, а в 100 мегатонн, но для доставки боеголовки такого размера опять же нужна была ядерная силовая установка. Сейчас компактная ядерная силовая установка создана и изделие вышло на испытания.



Относительно малая мощность "Посейдона" в 2 мегатонны, по сравнению с запланированной академиком А. Сахаровым в 100 мегатонн, возможно, является "намеком" стороне вероятного противника о бессмысленности гонки вооружений и может быть увеличена после проведения испытаний первого варианта "Посейдона".Система является асимметричным ответом России на разработку в США перспективных систем ПРО.



США официально включили "Посейдон" в ядерную триаду России, а ВМС Великобритании уже начали модернизировать подводные датчики и противолодочные самолеты для обнаружения "Посейдона". Эксперты отмечают, что пока ни США, ни Великобритания не имеют не только систем уничтожения"Посейдона", но даже систем его уверенного обнаружения.