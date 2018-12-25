"Стряпня" Трампа на Ближнем Востоке, - С.Тарасов

15:48 27.12.2018

Кто заполнит вакуум силы в Сирии?



Президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланьей неожиданно посетил Ирак. Пресс-секретарь президента Сара Сандерс пояснила в Twitter, что целью визита было желание непосредственно поблагодарить американских военных за их службу и пожелать им счастливого Рождества. В Ираке находятся около 5300 солдат, которые обучают и консультируют иракские вооруженные силы и отряды курдской самообороны - пешмерга.



Как сообщает Reuters, высокопоставленная чета с небольшой группой помощников и агентов секретной службы, а также журналистов, высадились на авиабазе Аль-Асад к западу от Багдада. Этот визит готовился в обстановке секретности и не был анонсирован. Кроме того, он стал первым посещением после избрания Трампом военнослужащих США в районе боевых действий. И он пришелся на момент, когда президент заявил о выводе американских военнослужащих из Сирии. а также о сокращении численности американского контингента в Афганистане. Но не из Ирака, о чем громко объявил Трамп. Более того, как сообщает турецкое правительственное агентство Anadolu со ссылкой на члена временного совета Анбара Фархана аль-Дулейми, Вашингтон в западной части Ирака (провинция Анбар) спустя неделю после слов Трампа об уходе из Сирии создал две новые военные базы.



Первая база расположена в северном подрайоне Румана (район Аль-Каим провинции Анбар), недалеко от сирийской границы (примерно в 360 километрах к западу от столицы провинции - Рамади). Вторая расположена на востоке города Аль-Рутба, примерно в 310 км к западу от Рамади (менее чем в 100 км от сирийской границы). По словам аль-Дулейми, "базы созданы с целью помочь иракским силам защитить пограничную полосу с Сирией и предотвратить любое проникновение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)". В складывающейся ситуации просматривается одна принципиально важная особенность, на которую обратило внимание израильское издание Maariv. В отличие от Сирии американские силы находятся в Ираке по просьбе местного правительства.



Москва и Тегеран имеют соглашение с Дамаском о пребывании своих войск в Сирии. А вот Анкара не имеет в глазах Дамаска такой правовой легитимности. Если раньше Турция объясняла свое военное присутствие в Сирии участием в возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то сейчас даже активное участие наряду с Москвой и Тегераном в астанинском процессе не решает эту проблему. Чтобы привести ситуацию в соответствие с международным правом Анкаре необходимо договариваться с Дамаском, что предполагает новый расклад. Нам представляется, что этот вопрос будет решаться в Москве во время намеченного на 29 декабря визита турецкой делегации, в состав которой входят глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар и главы Национальной разведки Хакан Фидан.



Мы имеем также заявление постоянного представителя России при женевском отделении ООН Геннадия Гатилова о том, что "деятельность Турции на севере страны - временное явление, которое связано с обеспокоенностью вопросами нацбезопасности и в первую очередь с террористической угрозой". Пока мы наблюдаем то, что США стали укреплять иракский плацдарм, отмечает Maariv, "выстраивая там барьер для Ирана, стремящегося создать сухопутный коридор до ливанского побережья и обосноваться на Средиземном море". А в Сирии на месте прежней дислокации американских военных появляется своеобразный вакуум силы, что, по оценке иранского издания Al-Alam, "вызывает немало вопросов". Один из них: куда "исчезло" ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе, который простирается от юга Эль-Хасаки до Ракки, сельских районов на юге Дейр-эз-Зора и иракской границы, а затем достигает Эт-Танфа на границе с Иорданией?



Это зона американского влияния и их союзников курдов. Но "вдруг" джихадисты пропали, как будто они там никогда ранее и не существовала. А все ограничивается случайными столкновениями в осажденном анклаве на реке Евфрат в Дейр-эз-Зоре. Тегеранские эксперты считают, что скоро ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) туда вернется. Еще один вопрос от иранцев: с кем столкнется и столкнется ли Турция в случае начала военной операции восточнее Евфрата и станут ли там турецкие войска альтернативой вооруженным силам американцев? Не случайно некоторые ближневосточные эксперты так называемые сирийские маневры Трампа стали называть "стряпней".



Пока же президент США во время выступления перед американскими военнослужащими в Ираке заявил, что его страна "более не будет играть роль "мирового жандарма". Интересно, что в рамках визита была запланирована встреча Трампа с премьер-министром Ирака Аделем Абделем Махди, но ее, как сообщила пресс-служба главы иракского правительства, отменили из-за "разногласий по поводу проведения". В итоге личная встреча была заменена телефонной беседой.



Станислав Тарасов