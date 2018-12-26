США предают союзников на Ближнем Востоке, - Д.Седов

15:58 27.12.2018

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 26.12.2018



О положении на севере Сирии



В 2012 году на севере Сирии в результате ослабления центральной власти в Дамаске появилась фактически независимая курдская территория Роджава. Президент Турции Эрдоган никаких надежд на самостоятельность курдам не давал и ввел войска в пограничные районы Сирии, заселенные курдами.



В развитие событий вмешались американцы, заключившие с курдскими "Сирийскими демократическими силами" соглашение о военной помощи сроком на 10 лет и направившие в Сирию воинский контингент численностью в 2000 человек. Одновременно американцы, стремясь к еще большему ослаблению правительства Бараша Асада, начали снабжать курдские части оружием, техникой и поддерживать их в боях артиллерией и авиацией.



Результатом стало провозглашение в марте 2016 года так называемой Демократической федерации Северной Сирии (ДФСС) – неподконтрольной Дамаску территории, которую курды рассчитывали удержать за собой в условиях послевоенного урегулирования в Сирии. Дамаск был готов лишь на автономию для курдов, не более того. Стамбул же выступил яростным противником любой самостоятельности курдов северной Сирии.



После провозглашения ДФСС турецкие войска перешли в наступление. В районе города Аль-Баб на севере Сирии развернулись сражения, в которых участвовали сразу три армии – турецкая, курдская и боевики запрещенного в России "Исламского государства" (ИГ). Победу одержали турки.



Это, однако, не ослабило боевой дух курдов. На сегодняшний день курдские отряды очистили от противника около 27% сирийской территории на западном берегу Евфрата и начали штурм последнего укрепленного района ИГ между Евфратом и иракской границей. Однако решение Трампа о выводе американских войск из Сирии стало сильным ударом для курдского сопротивления.



Официальный представитель Государственного департамента, правда, несколько смягчил силу удара и по привычке и сообщил репортерам: "Войска США присутствуют в кампании, чтобы гарантировать окончательный разгром ИГ. Мы добились существенного прогресса, но миссия еще не завершена".



То, что миссия не завершена, вполне очевидно. По данным Пентагона, численность действующих боевиков-исламистов в Сирии и Ираке составляет сегодня не менее 30 тыс., а террористические акты в районах, очищенных от боевиков, не прекращаются. "Исламское государство", скорее, живо, чем мертво. На севере Сирии жизнь ИГ будет продлена наступлением Турции на противников ИГ – курдов.



Тем не менее у курдских лидеров северной Сирии есть альтернатива – налаживание сотрудничества с Дамаском и Москвой. Командующий курдскими войсками на севере Сирии генерал Маслум Абди заявил, что американская репутация сильно пострадает. США теряют доверие всех конфликтующих сторон. Тем более что несколько дней назад специальный американский посланник Джеймс Джеффри посетил курдских руководителей и обещал, что США не уйдут до тех пор, пока ИГ не будет побеждено и ситуация не стабилизируется. Теперь, по словам Маслума Абди, необходимо заполнить вакуум, оставленный Соединенными Штатами, связями с Дамаском и Москвой.



По мнению курдского генерала, Трамп пошел на сделку с Эрдоганом, который намерен разгромить "курдский терроризм". Спекуляций по поводу мотивов президента США появилось множество. В частности, высказывается мнение, что Дональд Трамп пытается отвлечь американское общественное мнение от расследования комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера по поводу "русского следа" в американских выборах и судебного процесса над Майклом Коэном. Что касается курдских лидеров, то у них действительно есть основания подозревать президентов США и Турции в сговоре у них за спиной и за их счет. Это только укрепляет репутацию администрации Трампа как ненадежного партнера, не соблюдающего правила игры.



Примерно та же обеспокоенность действиями администрации США и в Кабуле: Трамп заявил о своем намерении сократить численность американских войск в Афганистане с 14 до 9 тысяч человек. Как считают военные эксперты, этого хватит на то, чтобы организовать оборону Кабула, но 650 тыс. кв. километров остальной территории Афганистана придется оставить талибам и соперничающим с ними боевикам ИГ. "Гарантировать стабильность и переход к мирному строительству" Афганистана у американцев не получилось. Американская "Несокрушимая свобода" сокрушается на глазах.