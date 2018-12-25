Американский СПГ как геоэкономическое оружие, - Вл.Гулевич

16:01 27.12.2018

ВЛАДИСЛАВ ГУЛЕВИЧ | 25.12.2018 |

Американский СПГ как геоэкономическое оружие против Европы

"Трансатлантическая солидарность" в действии: США навязывают Европе свой газ – менее качественный и более дорогой, чем российский



""Троеморье" – это региональная инициатива Польши, которую мы, Соединенные Штаты Америки, наш президент, наше правительство с энтузиазмом поддерживаем. Мы считаем лидерство Польши очень важным, эти слова я передал министру иностранных дел [Польши] и руководителю канцелярии президента [Польши]", – заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан во время визита в Варшаву 19 декабря.



Американский визитер не ограничился этими словами, он встретился с членами польского правительства, представителями крупного капитала, членами неправительственных организаций и подписал соглашение о поставках американского сжиженного газа (СПГ) на польский рынок.



"Троеморье" ("Инициатива трех морей") – проект по консолидации на антироссийской платформе двенадцати государств, расположенных между Адриатическим, Балтийским и Черным морями (Польша, Хорватия, Болгария, Чехия, Венгрия, Австрия, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, Латвия, Литва). По уверениям польских политиков, углубление военного, экономического и идеологического партнерства стран-членов проекта "Троеморье" создаст санитарный кордон у западных границ Евразийского союза в рамках политики НАТО по "сдерживанию" России. Параллельно американцы начнут долгосрочную операцию по вытеснению своим СПГ российского трубопроводного газа из Европы.



Варшава называет "Троеморье" инфраструктурно-экономическим проектом, но он преследует и военные цели. Джон Салливан прямо заявил об этом в Варшаве, назвав "Инициативу трех морей" отвечающей интересам политики США и НАТО.



"Троеморье" – проект, призванный торпедировать планы сооружения газопровода "Северный поток - 2". Он направлен одновременно и против России, и против Германии – двух континентальных держав тесного партнерства между которыми англосаксы и поляки опасаются уже более ста лет. "Троеморье" должно выстроить в Европе новую стену, снова разделить континент на две части, помешав возникновению гипотетической оси Москва – Берлин.



Этим обусловлены и резко ужесточившиеся к концу 2018 года атаки американской дипломатии на проект газопровода "Северный поток - 2". Обычная для языка дипломатов сдержанность забыта. "Северный поток - 2", заявил на днях в авторской колонке для немецкой газеты Rheinische Post посол США в ФРГ Ричард Гренелл, является "наглой попыткой правительства России усилить захват, сохраняя поставки энергоносителей европейским союзникам и партнерам и при этом продолжая кампанию по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины".



Ранее палата представителей Конгресса США и Европейский парламент 11 и 12 декабря приняли резолюции, призывающие остановить строительство российского газопровода.



Подписанное во время визита Джона Салливана в Варшаву соглашение о поставках американского СПГ на польский рынок американский визитер, как уже сказано, увязал с военными вопросами. "Для Европы "Северный поток - 2" – очень плохая идея и в военном смысле, и в смысле энергетической безопасности", – заявил Салливан.



"Американцы оказали огромное давление, чтобы отменить проект. Они делают это не из-за своей любви к Украине, а потому что хотят сами поставлять газ в Германию – сжиженный газ, который ниже по качеству, но дороже, чем трубопроводный", – заявил​​​​​ бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью изданию Welt. И здесь уже нет места экономике. Навязывая Европе свой сжиженный природный газ, администрация Дональда Трампа использует экспорт сырья как геоэкономическое оружие.



Двенадцать стран-участниц "Троеморья" – это 1/3 часть территории Европейского союза и 1/5 его населения, но странам-участницам проекта не хватает сплоченности. У каждого участника свои интересы. Хорватия, Австрия, Болгария, Словения, Чехия стараются получить доступ к создаваемой в рамках проекта энергетической и транспортной инфраструктуре. Словакия ищет возможность компенсации ввиду предстоящего снижения транзита российского газа в Европу через ее территории и территорию Украины. Венгрия видит в "Троеморье" ситуативную возможность уравновесить германское влияние в связи с напряженными отношениями Будапешта и Берлина из-за миграционного кризиса. И все эти страны готовы к сотрудничеству с РФ, насколько позволяет введенный Вашингтоном и Брюсселем режим санкций против России. Явную антироссийскую позицию занимают лишь Польша и страны Прибалтики.



Конечные цели каждого участника слишком различны, чтобы "Троеморье" получило завершенный облик. Во многом оно так и останется американо-польским проектом, участие в котором других стран продиктовано их опасением очутиться за бортом обсуждения Вашингтоном и Варшавой планов перекройки энергетической карты Европы.



Между тем 23 декабря компания Nord Stream 2 AG – оператор проекта "Северный поток - 2" сообщила​​​​​​: "Реализация проекта "Северный поток ‑ 2" идет по графику. Компания Nord Stream 2 получила необходимые разрешения в четырех из пяти стран. Работы ведутся в Швеции, Финляндии, Германии и России в соответствии с выданными национальными разрешениями. Ведутся строительные работы на береговых участках в России и Германии. Судно Audacia 22 декабря завершило трубоукладочные работы в водах Германии. Всего в настоящее время уже уложено около 370 км газопровода".