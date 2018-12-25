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Проделки Релотиуса. Немецкий "Шпигель" как диагноз лохогонства западных СМИ, - И.Веремеев
16:06 27.12.2018

Что обнажил скандал вокруг журналиста немецкого еженедельника "Шпигель"

Бывший репортер "Шпигеля" Клаас Релотиус, который считался одним из его лучших журналистов, признался, что многие годы публиковал фальшивые новости. Со многими из действующих лиц своих сенсационных репортажей он никогда не встречался, а часть историй брал из других СМИ или попросту выдумывал. При этом некоторые работы Релотиуса получили престижные журналистские премии, а часть репортажей перепечатали другие крупные издания страны. Вокруг его признания разразился нешуточный скандал. Репутация "непогрешимых" западных СМИ опустилась ниже плинтуса.

Впервые в публикации Релотиусом фальшивых новостей заподозрил его коллега Хуан Морено, вместе с ним собиравший материал для статьи "Граница охотника" о создании США отрядов гражданской самообороны на границе с Мексикой. Бдительный Морено заметил несоответствия в тексте и сообщил об этом другим коллегам по журналу. Сначала ему никто не поверил, но он продолжил попытки разоблачить Релотиуса. Во время командировки в США Морено отправился за доказательствами лжи репортера и в результате представил их руководству "Шпигеля".

Пойманный за руку, Релотиус сначала все упорно отрицал, но в итоге был вынужден признаться в фальсификациях.

Начавшаяся проверка показала, что он и в самом деле придумывал фиктивные новости, биографии несуществующих людей, многое попросту высасывал из пальца.

Релотиус работал в "Шпигеле" давно. Сначала писал для журнала внештатно, но последние несколько лет находился в издании уже на постоянной основе. Начиная с 2011 года, он опубликовал почти 60 статей и репортажей. Репортер признался, что минимум в 14 из них есть выдуманные истории или персонажи.

Но и это еще не все его проделки. Редакция издания обнаружила, что бывший сотрудник под видом пожертвований для героев его публикаций собирал с читателей деньги. В сообщении редакции "Шпигеля" указано, что Релотиус организовал рассылку читателям с просьбой пожертвовать средства на героев его публикаций – турецких детей-сирот. На самом деле деньги поступали на личный счет журналиста. Какую именно сумму Релотиус сумел собрать и скольких людей надуть – пока неизвестно. Руководство "Шпигеля" пообещало передать всю собранную информацию в прокуратуру в рамках рассмотрения уголовного дела, так что уже уволенному "лучшему репортеру" теперь грозит не только позор, но и суд.

Руководство "Шпигеля" назвало случившееся с Релотиусом худшим событием за последние 70 лет истории издания. При этом без ответа пока остался вопрос, как фальсификации пропустил его отдел фактчекинга (проверки достоверности информации). Получается, что либо там работают откровенные разгильдяи, либо руководство журнала на самом деле все-таки знало о проделках журналиста, но закрывало на них глаза.

"С журналом "Шпигель" произошло самое страшное из того, что может произойти с изданием, придерживающимся общепринятых журналистских принципов", – констатирует другой популярный немецкий еженедельник "Вельт". Релотиус, пишет он, "умышленно, методично и с преступной энергией" занимался обманом"… Дело Релотиуса является в отрицательном смысле показательным, хотя слово "поразительный", возможно, было бы более подходящим. Этот молодой репортер, которого коллеги считали скромным, сдержанным и вежливым человеком, не был простым сотрудником редакции. Этот молодой человек считался, скорее, чем-то вроде звезды. Он был "кумиром своего поколения"... Репортажи Релотиуса почти всегда были сенсационными, великолепно построенными и написанными – и он получал за них одну за другой журналистские премии. Однако, как теперь выясняется, все эти премии были незаслуженными".

"В этой истории одни проигравшие, – констатирует "Вельт". – Доверие к журналу "Шпигель" подорвано теперь даже в том случае, если все остальные опубликованные там статьи на сто процентов правдивы. Пострадало также и доверие к журналистам".

Такие громкие случаи разоблачения обманов со стороны СМИ происходят на Западе уже не впервые.

В 2003 году уволились исполнительный и управляющий редакторы газеты "Нью-Йорк Таймс" из-за выходки военного репортера газеты Джейсона Блэра: оказалось, что материалы "из горячих точек" он сочинял чуть ли не у себя дома. Как фальсификатор был изобличен Стивен Гласс, репортер американского журнала "Нью репаблик". А в 2004-м свою должность оставила главред USA Today после того, как вскрылся обман журналиста Джека Келли – он пять раз выдвигался на Пулитцеровскую премию за репортажи, многие из которых попросту придумал.

Однако речь идет вовсе не о единичных случаях мошенничества "акул пера". Комментируя случившееся, обозреватели отмечают, что скандал с Релотиусом на самом деле свидетельствует о том позорно низком уровне, на который опустилась вся западная журналистика в целом. Публикация фальшивых репортажей и распространение лживых новостей стали для нее фактически нормой. Чего, например, стоили гневные репортажи, заполнявшие западные СМИ, о "преступлениях режима Асада", когда на самом деле провокации с якобы примененным им химическим оружием в Сирии на самом деле были инсценировкой так называемых "Белых касок" – организации, связанной с западными спецслужбами? Однако когда российские журналисты этот постановочный фейк разоблачили, то западные СМИ стали его замалчивать.

А дело с отравлением Скрипалей? Никаких доказательств представлено так и не было, однако западные СМИ дружно обрушились с обвинениями на Россию. А как освещают западные СМИ события на Украине, закрывая глаза на вопиющие преступления киевского режима? Переполнены западные СМИ фальшивками о событиях и в своих собственных странах. Ведь не случайно даже президент США Дональд Трамп обвинил журналистов своей собственной страны во лжи, сказав, обращаяcь к ним "Вы – фейк ньюс!"

Нисколько не смущаясь, западные издания идут на самые гнусные политические провокации. Так, британская газета "Таймс" опубликовала список журналистов эдинбургского бюро российского агентства Sputnik, а также напечатала призыв члена парламента Шотландии от Либерально-демократической партии Алекс Коул-Хэмилтон отобрать активы агентства и телеканала RT в Великобритании.

Депутат, отвечающий в партии за вопросы здравоохранения, обвинил эдинбургское отделение Sputnik в "информационной войне" против Соединенного Королевства. "Другие страны заняли более жесткую позицию в отношении активов российских граждан, чем мы в Великобритании. Правительство Великобритании должно еще раз посмотреть, что можно сделать", – заявил Коул-Хэмилтон.

Провокационная статья в "Таймс" сопровождалась фотографиями восьми сотрудников Sputnik с указанием их должностей. Следует напомнить, что подобную практику публикации списков журналистов, якобы представляющих угрозу для государства, уже давно запустил украинский сайт "Миротворец", который выкладывает в сеть личные данные сотрудников украинских, российских и западных СМИ, включая их адреса. Что фактически является пособничеством экстремистам, которые потом устраивают расправы над журналистами или начинают им угрожать.

В начале декабря по итогам заседания СМИД ОБСЕ в Милане был принят документ по вопросу о безопасности журналистов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что в данном решении "отображена озабоченность в связи с произвольным или незаконным вмешательством в частную жизнь журналистов, которое может привести к угрозе их безопасности". В качестве примера она привела как раз сайт "Миротворец", где "опубликованы персональные данные журналистов целого ряда государств ОБСЕ". Но вот теперь такую позорную практику давления на журналистов стали применять и в Британии, которые привыкли кичиться "свободой печати".

Однако, что на самом деле представляет из себя эта "свобода", убедительно показал не только скандал с Релотиусом, но и активное участие западных СМИ в позорной русофобской кампании. На самом деле это – свобода лгать, когда это служит стратегическим интересам Запада.

Игорь Веремеев
25.12.2018

Источник - stoletie.ru
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