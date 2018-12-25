Полный раскол. Грузинская церковь признала братьями Украинскую "церковь" Епифана-Порошенко

16:27 27.12.2018

Грузинская церковь приняла решение о признании украинской автокефалии



Грузинская православная церковь поддерживает украинскую автокефалию, официально оформится эта позиция в январе, стало известно в четверг после завершения Синода, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.



"Церковь Грузии поддерживает" – так ответил на вопрос о позиции по поводу украинской автокефалии после Синода митрополит Цилканский и Душетский Зосимэ.



По его словам, вселенский патриарх опубликует в январе свою позицию по поводу украинской церкви.



"После этого и мы отреагируем. Сегодня воздержались", – отметил Зосимэ.



Аналогичную позицию в поддержку автокефалии украинской церкви высказал и другой авторитетный духовник – митрополит Чкондидельский Петрэ.



Между тем часть духовенства Грузии считает, что украинская церковь должна иметь автокефалию, часть выступает с противоположной точки зрения.



Все последнее время ГПЦ воздерживалась высказывать позицию на счет данного вопроса. Так, в октябре секретарь патриарха Грузии, протоиерей Михаил Ботковели заявил, что Грузинская православная церковь воздержится от высказывания своей позиции по поводу прекращения евхаристического общения Русской православной церкви (РПЦ) с Константинопольским патриархатом до заседания Священного синода ГПЦ. Он подчеркивал, что "спор между РПЦ и Константинопольским патриархатом должен быть решен в соответствии с нормами канонического права", указав, что вопрос о прекращении евхаристического общения РПЦ с Константинопольским патриархатом "крайне сложный и важный". Еще ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил патриарху Грузии Илье Второму "несколько писем, чтобы не допустить поддержки грузинским духовенством автокефалии Украинской церкви".



Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси