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Четверг, 27.12.2018
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Среда, 26.12.2018
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Таких "друзей" и... Почему Казахстан, Киргизия, Туркмения и Таджикистан не поддерживают Россию в ООН, - А.Леонов
16:40 27.12.2018

Прагматизм на грани…
Почему не все страны - участницы ЕАЭС и ОДКБ поддерживают Россию в ООН?

На заседании Генассамблеи ООН 17 декабря 2018 г. простым большинством была одобрена резолюция, осуждающая Россию за милитаризацию Черного моря и Крыма, а также строительство Керченского моста. Этот документ хотя и совсем не отражает истинное положение дел, а скорее искажает его и не имеет юридической силы, тем не менее дает заинтересованным сторонам не только некий карт-бланш на дальнейшее ужесточение антикрымских и антироссийских санкций, но также и на новые украинские провокации, причем с возможным участием в них сил НАТО. Против России, естественно.

К подобного рода антироссийским демаршам в ООН мы как бы уже и привыкли, однако, мягко говоря, не может не удивлять тот факт, что партнеры России по ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и БРИКС опять не выступили в большинстве своем против этого провокационного "вердикта". Правда, делегации Армении, Белоруссии и Узбекистана проголосовали против резолюции. (Выступили против, к примеру, Иран, Сирия, КНДР, Лаос, Никарагуа, Сербия, Куба, Венесуэла, Боливия.) А вот делегации участвующих в ОДКБ Казахстана, Киргизии и Таджикистана (как и Азербайджана, Туркменистана) либо воздержались, либо предпочли отсутствовать во время голосования. Также, впрочем, как и делегации КНР, Индии, Пакистана, Бразилии, ЮАР, Монголии (участвующих в ШОС и БРИКС), Вьетнама. При этом резолюцию поддержала Молдова наряду со всеми странами Запада, НАТО и ЕС и даже с "карликовыми" странами (Андорра, Монако, Лихтенштейн, Сан-Марино, Сингапур, Мальдивы, тихоокеанские Самоа, Кирибати, Тувалу).

В конечном итоге 19 стран (в т.ч. РФ) выступили против резолюции, 66 - за, 76 - воздержались либо отсутствовали при голосовании.

Но, главное, было подтверждено, что среди стран ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС и поныне нет единой позиции относительно российского, т.е. легитимного статуса Крыма.

А наличием этой "лазейки" в пророссийских, вроде бы, организациях не могут не пользоваться западные и примкнувшие к ним страны, нагнетая с помощью Украины конфликтную ситуацию вокруг Крыма и ужесточая антироссийские санкции.

В этой связи надо отметить, что, как пояснил автору в ходе Крымского инвестфорума в ТПП РФ Георгий Мурадов, вице-премьер правительства Крыма и постпред РК при Президенте РФ, "фактически этот регион пока остается вне экономического пространства ЕАЭС, так все его российские партнеры опасаются распространения на них санкций со стороны Запада, тем более что это предусмотрено введенным против Крыма и РФ санкционным режимом". Потому и в экономическом плане Крым, скажем так, обделен должным уровнем взаимодействия со странами-партнерами РФ, во всяком случае по ОДКБ и ЕАЭС. К тому же они, напомним, не участвуют в ответных торговых санкциях России против стран, где введены антироссийские/антикрымские санкции.

Столь же "прагматичными" были некоторые наши партнеры и при голосовании первой антироссийской резолюции ООН по Крыму весной 2014-го. Из чего западные эксперты сделали и делают однозначный вывод: внутри этих объединений (ОДКБ и ЕАЭС) его участники реального политического взаимодействия между собой не имеют.

Здесь, похоже, для партнеров РФ главное, чтобы на них не распространились западные санкции.

Кроме того, через страны ЕАЭС в Россию уже который год поступает колоссальный объем нелегального реэкспорта, в том числе из подсанкционных стран Запада. Причем в этих поставках преобладают опасные для здоровья фальсификаты. И что же? Опять-таки который уже год Москва предлагает партнерам отладить единую систему контроля за продвижением внешнеторговых товаров, но, как говорится, воз и ныне там.

Не раз уже говорилось о биолабораториях ЦРУ в большинстве стран ЕАЭС и ОДКБ, существующих там с середины 1990-х - начала 2000-х, работы в которых ведутся явно не в интересах России. Но власти стран-партнеров РФ фактически игнорируют соответствующие запросы Москвы и предложения допустить российских представителей на эти объекты. В связи чем многое западные эксперты небезосновательно отмечают, что пусть и не особо афишируемое, но долгосрочное сотрудничество тех же стран с США и в целом с Западом оказывается для них куда важнее взаимодействия с Москвой. В Москве же относятся с пониманием (!) к прозападным приоритетам стран - партнеров, потому не настаивают (?) на согласовании позиций по Крыму, по торговым и другими вопросам.

Кстати, глава Белоруссии А. Лукашенко в конце октября 2018 г. подтвердил выводы западных экспертов. По его словам, политики Запада в восторге от белорусской позиции относительно включения Крыма в состав РФ (Минск это признает только де-факто).

"Европа заинтересована, чтобы Беларусь оставалась и суверенной страной", - говорит он. Дескать, в ЕС поддерживают позицию Белоруссии в отношении Крыма, как и непризнание ею, - и, подчеркнем, другими странами - партнерами РФ ЕАЭС и ОДКБ, - суверенитета Абхазии и Южной Осетии.

Что, в свою очередь, стимулирует новые, притом все более провокационные антикрымские, а практически антироссийские сценарии Запада. Так, в минувшую субботу Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла большинством голосов опять предложенную Украиной резолюцию, осуждающую якобы зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека и "незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления" в регионе. Картина при голосовании была почти идентична предыдущей, когда ООН "осуждала" Россию за милитаризацию Черного моря…

Артем Леонов
24.12.2018

Источник - столетие
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1545918000
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