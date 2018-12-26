Казахстанскую ТВ-компанию "Алма ТВ" возглавил Дмитрий Басин

08:25 28.12.2018

Дмитрий Басин назначен генеральным директором "АЛМА ТВ"

Дмитрий Басин работает в компании "АЛМА ТВ" с 1999 года, начинал свой карьерный путь с техника в составе эксплуатационной бригады.



С 27 декабря 2018 года Советом Директоров АО "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан" принято решение назначить Басина Дмитрия Гарьевича генеральным директором "АЛМА ТВ", сообщает Zakon.kz со ссылкой на PR-служба АО "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан".



Дмитрий Басин работает в компании "АЛМА ТВ" с 1999 года, начинал свой карьерный путь с техника в составе эксплуатационной бригады. В дальнейшем вырос как профессионал своего дела от начальника поддержки интернет технологий до главного технического директора, отвечая за контроль и реализацию проектов технического развития компании.

Руководство компании уверено, что багаж знаний и богатый опыт Дмитрия Басина способствуют дальнейшему развитию компании на рынке телекоммуникаций страны.