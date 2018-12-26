Полк туристической милиции Кыргызстана получил форму и нагрудные жетоны

09:15 28.12.2018

Во время гарнизонного развода в Бишкек состоялась презентация нового подразделения органов внутренних дел – туристической милиции. Сообщает МВД КР в пятницу.



В декабре 2018 года издан приказ министра внутренних дел Кыргызской Республики "Об утверждении знаков различия туристических взводов полка

ППСМ ГУВД г. Бишкек, в соответствии с которым предусмотрен перевод предметов форменной одежды с темно-серого на темно-синий цвет. А также

разработаны и утверждены эскизы отличительных знаков туристической милиции: нагрудный знак (жетон) в виде изогнутого щита с изображением

государственного герба, а также нарукавная повязка в виде овального треугольника темно-¬синего цвета с изображением вышивки государственного

флага.



Напомним, что в августе 2018 года в соответствии с приказом МВД Кыргызской Республики начали создаваться подразделения Туристической

милиции. Задачей туристической милиции является обеспечение безопасности туристов, граждан других стран во время их пребывания на территории

Кыргызстана, а также консультация иностранных туристов по всем вопросам, связанным с безопасностью и законодательством. Главное требование к

кандидатам - знание иностранных языков и законодательной базы. Гости нашей страны могут обращаться в туристическую милицию разным вопросам, турист может рассчитывать на любую помощь, включая защиту жизни и здоровья, ориентирование на местности, если плохо знает город.

Сотрудники данного подразделения милиции постоянно совершенствуют знание иностранных языков, и могут объяснить любому обратившемуся гостю столицы.



Туристическая милиция создана в целях повышения безопасности посещающих наши достопримечательности туристов, а также будет содействовать улучшению туристического имиджа и росту привлекательности страны. Туристическая милиция будет служить весомым аргументом в оценке

надежности туристического направления. Это подразделение, как служба скорой помощи в медицине, будет помогать иностранцам решить проблемы на территории чужой для них страны. Отметим, что во многих странах Европы и Азии с высоким уровнем посещения иностранцев имеется специализированное подразделение - туристическая полиция, которая выполняет функции патрулирования зон активного отдыха и при необходимости оказывает помощь иностранным гражданам. Туристы в основном со всеми своими вопросами обращаются в туристическую полицию.



В сентябре 2018 года ГУВД г. Бишкек официально объявило о наборе сотрудников в туристическую милицию. Одними из главных критериев отбора

желающих являются высшее образование и хорошее знание иностранных языков. Отбор в туристическую милицию прошли 60 человек. Созданы два

взвода, в приоритете знание английского языка. Некоторые сотрудники помимо английского владеют итальянским, французским и турецким языками.

Половина сотрудников - женщины. В настоящее время специализированное подразделение милиции создано в г. Бишкеке.