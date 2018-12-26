В Киргизии начал работу лизинг... племенного скота

09:17 28.12.2018

В Кыргызстане запускается новый специализированный продукт – "Лизинг высокопродуктивного племенного скота"



Первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов провел совещание по вопросу лизинга животноводства в Кыргызской Республике. Сообщает пресс-служба правительства.



В ходе совещания председатель правления ОАО "Айыл банк" Мурат Акимов представил презентацию по развитию молочного кластера.



Согласно представленной информации, сегодня отечественная молочная отрасль может стать визитной карточкой пищевой промышленности республики, специализирующейся на выпуске разных видов молочной продукции и других продуктов. Ассортимент молочной отрасли страны включает сотни наименований и этот список регулярно пополняется новыми брендами и товарными позициями. Кроме того, в последние годы молокоперерабатывающие предприятия осваивают новые для отрасли виды продукции. Нам необходимо повысить продуктивность молочного стада и перейти от экстенсивного к интенсивному методу ведения хозяйства. Нужно активизировать предпринимаемые меры по развитию молочной и смежной отраслей экономики республики.



В ходе презентации было отмечено, что одной из таких мер может выступить развитие кластеров – на основе регионов, специализирующихся на производстве и переработке молока.



По поручению правительства страны одним из механизмов организации молочного кластера является, разработанный "Айыл банком", новый специализированный продукт – "Лизинг высокопродуктивного племенного скота", направленный на финансирование покупки фермерами коров молочного и мясомолочного направлений по лизинговым схемам.



Данный проект планируется запустить в январе 2019 года, на его реализацию предусмотрено 200 млн сомов.



Заслушав информацию, первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов подчеркнул необходимость усилить информационно-разъяснительную кампанию среди племенных хозяйств, в том числе и среди фермеров, о запускаемом лизинге племенного скота и современных методах увеличения поголовья.



"Правительство работает над тем, чтобы выработать комплекс системных мер, направленных на развитие сельского хозяйства, том числе путем увеличение племенного поголовья крупного рогатого скота", - отметил Кубатбек Боронов.