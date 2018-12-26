Мирзиеев поручил создать узбекский "History"

10:16 28.12.2018

МИРЗИЕЕВ ПОРУЧИЛ СОЗДАТЬ УЗБЕКСКИЙ "HISTORY"

Шавкат Мирзиеев предложил открыть новый телеканал "История Узбекистана". Эту мысль он обнародовал в своем послании парламенту страны.



По его мнению, это нужно для воспитания и просвещения молодежи. Президент дал поручения на этот счет правительству.