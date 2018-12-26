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|Мирзиеев поручил создать узбекский "History"
10:16 28.12.2018
МИРЗИЕЕВ ПОРУЧИЛ СОЗДАТЬ УЗБЕКСКИЙ "HISTORY"
Шавкат Мирзиеев предложил открыть новый телеканал "История Узбекистана". Эту мысль он обнародовал в своем послании парламенту страны.
По его мнению, это нужно для воспитания и просвещения молодежи. Президент дал поручения на этот счет правительству.