Узб-премьер Арипов отважно обвинил президента ... в игнорировании безработицы и проблем женщин

10:34 28.12.2018

Абдулла Арипов обвинил Ислама Каримова в игнорировании безработицы и проблем женщин



Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов подверг критике политику, проводимую бывшим президентом Исламом Каримовым в отношении трудоустройства женщин.



Эта критика была озвучена Абдуллой Ариповым во время доклада в Комитете женщин в ходе отчетно-выборной конференции в Ташкенте 22 декабря.



Премьер признал, что правительство Узбекистана до сих пор не уделяло достаточного внимания проблемам женщин. В тоже время Арипов не упоминает имени Ислама Каримова.



Однако использование им выражения "лентяи" в отношении узбекских трудовых мигрантов можно расценивать как явное возражение против политики Каримова.



- Зачем ехать на работу в другую страну? Потому что мы не могли создать условия здесь. Не было создано возможностей. Единственное, что мы сделали, это то, что "человек, который уезжает работать за границу - лентяй". В этом случае предложи не-лентяям работу здесь. Тогда - это другое дело", - сказал Абдулла Арипов.



В июне 2013 года покойный президент Ислам Каримов во время своего визита в Джизакскую область назвал трудовых мигрантов "лентяями".



Во времена правления Ислама Каримова правительство сообщало, что ежегодно создается около 1 миллиона рабочих мест.



Однако, по словам Абдуллы Арипова, в эпоху Каримова "некоторые финансисты делили один штат на три или четыре штата".



- Делили на четыре, восемь штатов, выплачивая зарплаты по 10 тысяч, 20 тысяч ($1,2-$1,4), в итоге 8 рабочих мест в списке. Все на бумаге. Так не должно быть. При создании рабочих мест для женщин, они должны быть адресными", - добавил Арипов.



Премьер отметил, что около 350 000 женщин ежегодно выходят на рынок труда. "Это требует увеличения рабочих мест для женщин через программы занятости. Если мы не обеспечим работой женщин, мы не сможем до конца решить их проблемы", - заявил Абдулла Арипов на заседании 22 декабря.



26.12.18