По госпрограмме переселения 1,3 тысячи семей из Таджикистана перебрались в Россию

10:36 28.12.2018

Более 2,3 тыс. граждан Таджикистана изъявили желание переехать в Россию в рамках Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.



За одиннадцать месяцев этого года 1,3 тысячи семей, состоящих из 5,5 тысячи человек получили право перебраться в Россию по государственной программе по переселению, сообщил на пресс-конференции в Душанбе глава представительства МВД РФ по вопросам миграции в Таджикистане Владимир Маркевич. По его словам, до конца года количество заявителей возрастет. "К примеру, за весь прошлый год выехало 1200 семей, то есть в этом году будет на 200 семей больше. В 2016 году было 820 семей", – приводит слова Маркевича агентство Интерфакс.



Глава представительства МВД РФ по вопросам миграции в Таджикистане отметил, что наиболее востребованными среди граждан Таджикистана регионами стали Тамбовская, Воронежская, Саратовская, Самарская, Свердловская области и Хабаровский край. "На этих территориях на заявителя выделяется по 250 тыс. руб. и на каждого члена семьи по 120 тыс. руб. Сейчас рассматривается вопрос об увеличении этой суммы для тех, кто переезжает на территорию приоритетного переселения",- подчеркнул Владимир Маркевич.



​Однако далеко не все из числа обратившихся могут претендовать на участие в программе - таких набирается порядка двадцати процентов. "Остальные, пытаясь подать заявление, преследуют собственные цели: они надеются, что госпрограмма поможет им получить гражданство России по упрощенной процедуре. А затем они смогут работать на территории нашей страны без патента и не платить налоги", - говорит официальный представитель МВД России по миграции в Таджикистане.



В Таджикистане желающих жить и работать в России намного больше, чем в других странах СНГ. В 2016 году заявки на получение свидетельства на переселение по программе переселения соотечественников подали более 14 тысяч граждан Таджикистана.