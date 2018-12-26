Россия искореняет либерализм, - А.Халдей

12:45 28.12.2018 Россия искореняет либерализм

либералы в ужасе и экстазе



Александр Халдей



Российские либералы - это такая секта, которая служит лакмусовой бумажкой правильности политики российской власти. Если либералы хвалят власть, значит, она действует во вред стране, если ругают, значит действует на пользу. Ругань либералов - это аргументы элит Запада, доносимых до российского общества через российскую либеральную секту. Аргументы либералов - это простой перевод на русский с англо-американского текста. Либералы - это тот песок, который Запад сыплет в буксы российского поезда, когда тот начинает набирать ход.



Если Россия набирает очки в геополитическом соревновании, то через либералов доводятся в виде критики именно те целевые аргументы, которые должны разрушить успех на том направлении, которое больше всего пугает Запад. Никаких замечаний к экономической политике правительства от либералов мы не видим, никакой критики, кроме отсутствия дальнейшей приватизации интересующих Запад корпораций, не встречаем. Надо понимать, что и искусственное сдерживание экономического роста мерами ЦБ, и монополизм сырьевых гигантов, и рост цен с НДС, губящих, кстати, бизнес, в верности которому клянутся либералы - все это не является предметом либерального беспокойства.



Но либералов просто корежит от роста военного могущества России и связанными с этим возможностями успеха в мировой конкуренции за контроль над стратегически важными для Запада регионами. Так, либералы показывают, что они действительно радеют за успехи бизнеса, только бизнеса не российского, а англо-американского. По поводу того, что НАТО наращивает свои вооружения, у либералов России не вырывается ни одного стона. Чего не скажешь о Министерстве обороны России. Вот что пишут либералы:



"История с календарем Минобороны на 2019 год демонстрирует растущее расхождение установок военного ведомства и запросов массового сознания". То есть армия и народ - не едины, а враждебны, вот что вбивается в головы читателей.



"Наши военные, проявляющие после 2014 года редкостное бахвальство на фоне роста уважения и даже поклонения со стороны большей части соотечественников, поместили на своем официальном сайте календарь, призванный воспеть славу российскому оружию и российским воинам с использованием элементов черного юмора.



Так, январская картинка с межконтинентальным ракетным комплексом "Тополь" сопровождается надписью "Доставка грузов в любую точку мира", фото крышки шахты МБР – надписью "Суровая российская электровафельница", картинка с симпатичной девушкой-снайпером – надписью "От некоторых женщин сносит голову".



Наконец, декабрьская страница с фотографией артобстрела представлена как "новогодние игрушки, свечи и хлопушки". Смысл задумки ясен: не только показать, что мы никого и ничего не боимся, но и расчеловечить потенциального противника. А сограждан убедить в том, что война – дело не страшное и даже веселое".



Этот стон у них песней зовется, а автор - некий Александр Ивахник. Он не может прийти в себя от грубости и черствости Минобороны, которое смеет так жестоко обращаться с добрыми и гуманными солдатами НАТО, которых вообще нет, а те, что есть, те исключительно добряки и миролюбцы до сведения челюстей. Армейский юмор - дело очень плохое. "Как можно-с!" - кричат либералы. "Как можно гордиться военной мощью! Это бахвальство! Российское оружие можно только оплакивать!" Либералы обвиняют российскую армию в... расчеловечивании потенциального противника! То есть они нас должны расчеловечивать, а мы их исключительно очеловечивать! "Как можно-с стрелять в этих милых и прекрасных парней и мужчин! Как можно-с видеть в них врага! Они ведь несут нам свет цивилизации!"



Как-то Достоевский устами своего героя Смердякова выразил вечное кредо российского либерала: "В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы, умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы дpyгие порядки-с. Русский народ надо пороть-с".



Ничего не меняется в ненависти к России со стороны внутренних эмигрантов либеральной секты имени Смердякова. Но они не только ужасаются - они работают. Они уверяют нас, что мы не хотим оставаться неприсоединенными "к умной нации". Мы хотим с этой нацией слиться. Либералы уверяют, что никто уже не хочет суверенитета и жертв, связанных с борьбой за него. Все хотят сдаться, и как можно поскорее.



"Однако руководство Минобороны, упивающееся ростом своего статуса, влияния и ресурсов, упустило из виду, что умонастроения россиян в последнее время существенно изменились" - уверяет нас оракул либералов некто Ивахник. "Уже нет прежнего патриотического восторга и воинственного дурмана. Опрос Левада-центра в конце ноября выявил значительное увеличение доли людей, обеспокоенных внешнеполитической изоляцией России, почти 80% считают, что нужно налаживать отношения с США и Европой".



Тут Ивахник всерьез нас убеждает, что народ в России массово созрел для разврата предательства и мазохизма измены. Как сказал герой фильма "Калина красная": "Народ к разврату готов!" В подтверждение своего тезиса Ивахник тут ссылается на принятый среди них, либералов, авторитет:



"Опубликованные на днях результаты осеннего исследования известных экспертов Михаила Дмитриева и Сергея Белановского свидетельствуют, что в обществе усиливается запрос на миролюбивую внешнюю политику. В разных социальных и возрастных группах резко выросло количество людей, считающих, что внешняя политика России становится слишком дорогой и лучше бы эти ресурсы направить внутрь страны. Так что если несколько лет назад футболки с принтами "Тополь санкций не боится" или "Не смешите мои Искандеры" воспринимались большинством как остроумные и забавные, то сейчас подобное креативное творчество в недрах Минобороны для многих становится неуместным и пугающим. Не говоря уже о том, как это будет подаваться в СМИ потенциальных противников".



То есть наивный Ивахник просто в ужасе - "Как можно-с пугать СМИ потенциальных противников! Ведь они испугаются! Это бесчеловечно, бесчеловечно и жестоко по отношению к людям!" Людьми либералы считают, конечно, не нас. Наши испуги им до лампочки. Они пекутся исключительно о душевном благополучии англо-саксонского читателя. И, конечно, главным авторитетом у них является Левада-центр, грантоеды в статусе иностранных агентов, чьей задачей является выработка вспомогательных материалов для проповеди англосаксонской пропаганды российскими либерал-демократами. На такие работы наши либералы подрядились и опираются на такие "исследования" в своем нелегком труде.



Гуманизм - вот религия мировых либералов. Гуманизм как порождение масонской борьбы с традиционным государством и его христианской религией, возник у энциклопедистов эпохи Возрождения (возрождалось язычество, потому так и названа эпоха). Так вот, одним из тезисов этой борьбы с Библией был тезис наличия людей до появления Адама. Каким образом? Выдавалась версия существования двух патриархов до Адама - Еноха и Левиафана, а так же первый жены Адама Лилит. У Адама был некий наставник по имени Сомбоксер.



Но европейцы не сами придумали версию коррекции древней Библии. Они опирались на перевод из Иехуды Бен Самуэля и его книги "Liber Corsi". Он писал о трех преадамитах Ямбускаре, Загрите и Роане. Ямбускар - это и есть Сомбоксер. Именно на этом настаивал Джордано Бруно, там любимый воинствующими атеистами марксизма, и именно за это он попал под суд инквизиции, а не за астрономические концепции, как потом рассказывали материалистические историки. Одним словом, за всеми древними источниками либерального катехизиса стоят оккультные магические практики и сатанистские секты, маскирующиеся под философские кружки.



Загадка преадамитов решалась гуманистами достаточно просто: итальянской гуманист Ванино Ванини был убежденным сторонником множества людей, живших до Адама. Англо-саксонские и особенно американские либерал-демократы вывели из теории Ванини свою теорию, по которой все люди произошли от Адама, а негры и индейцы - от обезьяны. Американские либералы оправдывали рабство африканцев и геноцид индейцев тем, что они, якобы, не люди. Они всерьез в это верили!



Расизм англо-саксов раннего времени стал основанием более позднего расизма гитлеровского нацизма. Все эти версии расизма растут из европейского гуманизма - продукта расчеловечивания человека - любого, кроме белого англо-сакса протестантского вероисповедания. Но и из всех версий протестантизма требовалось принадлежать к самой бесчеловечной его версии - кальвинизму.



Кальвинизм оправдывал богатство как богоизбранность - то, что капитализм взял на вооружение как нужную теорию. Вот из какого корня вырос англо-саксонский расизм. Согласно этому расизму российские либерал-демократы считают самым страшным грехом человечества пугать настоящих людей возмездием недочеловеков за попытку погеноцидить на их территории проживания.



Призывать местное население к ненависти к своему Отечеству - это работа, связанная с риском ответного насилия. Могут баки набить. Но либералы - это группа, получающая эротическое наслаждение от мучений. Они ищут повода получить по физиономии и почти открыто требуют этого. После чего спешат пожаловаться как можно громче - а на самом деле похвастаться своим, чтобы те завидовали. Не случайно именно там ошиваются все сексопатологические группы, от садо-мазохистов и фетишистов до гомосексуалистов и лесбиянок. Подобное притягивается подобным.



Сексопатология - это фетиш либералов, а их лозунг: "Педерасты и лесбиянки всех стран, соединяйтесь!". Весь мир, вся политика, вся конкурентная борьба воспринимается больным мозгом либералов через призму извращенных сексуальных перверсий. Искать тут особую политическую философию напрасно - ее нет и быть не может. Тут нужен не философ, а психоаналитик, знающий метод Фрейда. Либерализм - это темные инстинкты подсознательного, выпущенные наружу под видом респектабельной гражданской философии.



На самом деле это просто секта извращенцев, сумевших дорваться до финансовой власти. А российские либералы - это нижний слой обслуги англо-саксонского либерального проекта на других территориях, подлежащих утилизации. Этим и объясняется трудность либеральной судьбы на просторах России. Либерализм - инородное тело, пытающееся вжиться в чуждую ему российскую среду для ее полного искоренения.



Но пока Россия искореняет либерализм, от чего либералы получают очень сложные ощущения, от ужаса до экстаза. Если говорить языком Фрейда, то российский либерализм - это неудавшаяся сублимация. И вся история либерализма в России служит тому подтверждением. Источник - iarex.ru

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