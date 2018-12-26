На ультиматумы надо отвечать ультиматумами. Отношения России и Китая приближаются к союзническому уровню, - Ю.Тавровский

12:50 28.12.2018

На ультиматумы надо отвечать ультиматумами

отношения России и Китая приближаются к союзническому уровню



Юрий Тавровский



"ЗАВТРА". Юрий Вадимович, США в общении с Россией и Китаем стали все чаще выдвигать ультиматумы: 60 дней на решение вопроса о ракетах среднего и малого радиуса действия, 90 дней на изменение торговой политики Китая… Как вы оцениваете эту американскую политику ультиматумов и каким видите оптимальный ответ на нее?



Юрий ТАВРОВСКИЙ. На ультиматумы надо отвечать ультиматумами. Еще лучше - одним ультиматумом, но от имени обеих стран, ставших мишенями шантажа США. В заявлениях по итогам переговоров Президента РФ В.В. Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина в последние годы появилась многозначительная формулировка, приближающая отношения России и Китая к союзническому уровню. Вот, например, подписанное в мае 2015 года "Совместное заявление России и Китая об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и о продвижении взаимовыгодного сотрудничества". В нем выделяются такие слова: "Россия и Китай, рассматривая дальнейшее углубление двусторонних связей как приоритетное направление своей внешней политики, намерены на основе Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16 июля 2001 года и достигнутых между ними стратегических договоренностей и впредь последовательно укреплять всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие, наращивать взаимную поддержку и содействие в защите своих жизненных интересов по таким вопросам, как обеспечение суверенитета, территориальной целостности и безопасности, недопущение вмешательства во внутренние дела, самостоятельный выбор пути развития, сохранение культурно-исторических и морально-нравственных ценностей".



Настало время, говоря словами этого заявления, "защитить свои жизненные интересы". Предлагаю ответить США примерно так: "Если в течение 90 дней не будут отменены ультиматумы в адрес Москвы и Пекина, они начинают ускоренную подготовку к заключению Договора о мире, дружбе и взаимной помощи, включающего статьи о совместных действиях против любой страны, угрожающей интересам суверенитета, территориальной целостности и национальной безопасности каждой из сторон". 2019 год будет для Москвы и Пекина юбилейным - исполнится 70 лет их дипломатическим отношениям. В 2021 году истечет срок действия действующего Договора. Все это является благоприятным фоном для начала работы над новым документом или серьезным обновлением нынешнего Договора.