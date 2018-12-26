Китай запустил свою глобальную систему позиционирования - "Беидоу"

14:42 28.12.2018

КИТАЙ ЗАПУСТИЛ СВОЮ СИСТЕМУ ГЛОБАЛЬНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

"Беидоу" конкурирует с GPS и ГЛОНАСС



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С 27 декабря Китай начал использовать свою систему глобальной спутниковой навигации. Об этом официально объявило правительство КНР.



"Беидоу" - аналог американской GPS и российской ГЛОНАСС. Китайская система отрабатывалась с 2012 года в Азиатско-тихоокеанском регионе.



Запуск китайской системы глобального позиционирования планировался на 2020 год, однако работы удалось ускорить, выведя на орбиту 19 спутников. В течение ближайших двух лет на орбиту будет выведено примерно столько же спутников, что позволит КНР решить ряд важных вопросов обороны, развития сектора ИКТ и других вопросов.