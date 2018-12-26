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Санта Трампус слетал в Ирак. Подбодрить приунывших "котиков"
16:52 28.12.2018

Трамп тайно слетал в Ирак и рассекретил своих спецназовцев
Впервые 45-й президент США побывал в зоне военных действий

Под Новый год чудеса порой случаются – впервые за время своего президентства Верховный Главнокомандующий Дональд Трамп совершил поездку в "горячую точку". Вместе с первой леди Меланией Трамп он "сюрпризерно" прилетел в Ирак к американским военным поздравить их с Рождеством.

Трамп тайно слетал в Ирак и рассекретил своих спецназовцев фото: AP
Целью секретного ночного 11-часового перелета в сопровождении эскорта из истребителей на затемненном борту Air Force One с выключенными огнями и задернутыми шторками на иллюминаторах была американская авиабаза Айн-аль-Асад в 200 км от Багдада. Секретность была настолько строгой, что сопровождавшим президента США журналистам запретили сообщать о визите Трампа дома в течение еще двух часов после приземления самолета. Соображениями все той же безопасности объяснила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс отмену ранее запланированной встречи президента с главой иракского правительства: заокеанский гость все-таки предпочел воздержаться, ограничившись телефонным разговором. Американская сторона могла в обстановке секретности пригласить иракского премьера на авиабазу лишь за два часа до встречи с Трампом, но так как премьер-министр находился в другой части Ирака, обеспечить его прибытие вовремя не представлялось возможным.

Президентская чета и советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон встретились с военными в армейской столовой. Дональд Трамп оставался на базе в течение примерно трех часов. В какой-то момент он переоделся в зеленую летчицкую куртку – и в таком виде общался с военнослужащими.

"Америке не следует воевать за каждую нацию на земле, не получая во многих случаях вообще никакого возмещения. Если с нами хотят воевать, им придется заплатить за это", – заявлял Трамп своим слушателям на военно-воздушной базе. – Иногда эта цена выражается в деньгах, так и мы не молокососы в этом мире. Мы больше не молокососы, ребята. И люди не смотрят на нас как на молокососов. Нас снова уважают как нацию".

Как отмечает CNN, трамповский визит на базу в Ираке пришелся не только на ситуацию с частичным правительственным шатдауном в США, но и на напряженный момент для президента и военных. Достаточно вспомнить, что только на днях в отставку из-за несогласия с президентской линией подал глава Минобороны Джеймс Мэттис. Нынешний исполняющий обязанности министра обороны бывший сотрудник корпорации "Боинг" Патрик Шанахан, по мнению многих, не имеет достаточного военного или внешнеполитического опыта.

Не пришелся многим по вкусу и отказ Трампа – из-за дождливой погоды! – в ноябре посетить военное кладбище во Франции во время мероприятий по случаю 100-летия окончания Первой Мировой войны.

Ранее Трамп – против воли и настроения высоких чинов Пентагона и своих собственных советников – пообещал вывести американских военных из Сирии (где, по его заверениям, разгромлена запрещенная в России и других странах террористическая группировка ИГИЛ) и вдвое (с нынешних 14 тыс до 7 тыс) сократить численность контингента в Афганистане.

Насчет же вывода тысяч американских военнослужащих в Ираке президент США не высказывался. Более того, он дал понять, что таких планов у него нет, а иракская территория в перспективе может использоваться как база для потенциальных миссий в Сирии. По словам Трампа, если понадобится, Соединенные Штаты могут атаковать ИГИЛ "так быстро и так жестко", что они "не будут знать, что, черт возьми, произошло".

Правда, при этом глава Белого Дома не преминул указать, что эпоха американских крупномасштабных интервенций за рубежом прошла: "Соединенные Штаты не могут продолжать быть мировым полицейским. Мы расползлись по всему миру. Мы присутствуем в странах, о которых большинство людей даже не слыхали. Это смешно, честно говоря".

Напомним, что в 2003 году Соединенные Штаты совершили агрессию против Ирака, оккупировав эту страну. Численность войск США там на пике присутствия оценивается примерно в 166 тыс человек. В 2010 году при Обаме большая часть их была выведена, оставались лишь относительно небольшие подразделения, призванные помогать иракским властям в деле стабилизации положения. Однако после того, как группировка ИГИЛ в 2014 г. начали захватывать один населенный пункт за другим, тысячи американских военных были направлены в Ирак. Несмотря на то, что к концу 2017 года удалось изгнать джихадистов практически со всех контролируемых ими территорий, американский контингент по-прежнему остается в этой стране – численность его оценивается примерно в 5000 человек.

Из Ирака путь Трампа лежал на другую, только расположенную в более спокойной части света, американскую базу Рамштайн в Германии. Правда, перед этим он успел "рассекретить" встретившихся с ним спецназовцев. Президент снялся с "морскими котиками" – и уже улетая, "запостил" в Твитере видео с бойцами в полном боевом снаряжении и с приборами ночного видения. Злые языки утверждают, что тем самым Трамп нарушил протоколы, согласно которым не должны раскрываться места нахождения сил спецназначения.

Андрей Яшлавский

Источник - Московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1546005120
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