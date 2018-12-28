В России взялись громить корейскую рыбную мафию. Главарь Кан успел сбежать в Японию

18:35 28.12.2018

Обыски с видом на краба

На Сахалине всерьез взялись за рыбодобывающие компании



В Южно-Сахалинске сотрудники Следственного комитета России (СКР) и УФСБ провели обыски в доме известного предпринимателя и рыбопромышленника Олега Кана, его сына Александра и партнера депутата региональной думы Дмитрия Пашова. Пришли оперативники и в офисы ряда аффилированных с ними рыбодобывающих компаний. Конкретные обвинения пока не обнародованы, тем не менее Олег Кан и Дмитрий Пашов уже покинули регион.



Формальным поводом для проведения следственных действий называется возобновление расследования об убийстве в 2010 году бизнесмена Валерия Пхиденко, по которому Олег Кан проходил подозреваемым. 23 декабря председатель СКР Александр Бастрыкин распорядился пристально изучить материалы расследования восьмилетней давности и разобраться в правомерности принятых тогда решений. Еще одним столпом обвинений, вероятно, окажется история с крушением траулера "Восток" в январе: он принадлежал компании "ДВ-Флот", которую связывают с бизнесменом. Кроме того, в региональном УФСБ выразили сомнения в соблюдении предприятиями из окружения Олега Кана таможенного законодательства при продаже краба за рубеж.



При этом рыбопромышленники Сахалинской области и Дальнего Востока уверены, что речь идет о подготовке к глобальному переделу отрасли.

Ассоциация рыбопромышленников Сахалинской области (одним из ее руководителей выступает Дмитрий Пашов) уже готовит обращение к президенту страны в защиту представителей отрасли. Дело в том, что компании, связанные с бизнесменом, являются владельцами квот на вылов примерно 20 тыс. тонн краба ("Монерон" и Курильский универсальный комплекс - крупнейшие обладатели права на добычу ценного биоресурса в регионе) и последовательно выступают против введения так называемых крабовых аукционов (о них стало известно осенью прошлого года), на которых должны определять владельцев права на добычу. Дмитрий Пашов на одном из заседаний областной думы даже призывал коллег подготовить обращение к президенту с просьбой не допустить передела в отрасли и не оставлять без работы и зарплаты сотрудников сахалинских предприятий. В августе "Ъ" писал, что премьер Дмитрий Медведев распорядился перераспределить таким образом до 50% квот. Практически с первых дней обсуждения инициативы она вызывает отрицательные отзывы у представителей отрасли.



Информации об Олеге Кане немного: уроженец сахалинского города Невельска, он более 30 лет занимался рыболовством. Известность за пределами профессионального сообщества пришла к нему на рубеже 2014–2015 годов, когда из-за резкого падения курса рубля стремительно выросла маржинальность добычи краба. Осенью 2015 года, например, связанные с ним структуры стали владельцами здания ГУМа во Владивостоке, в 2016 году был основан благотворительный фонд "Родные острова", поддерживающий социальные инициативы на Сахалине. Эту организацию возглавляет сын бизнесмена Александр.



В 2017 году в Невельске заработал завод по переработке краба и морепродуктов, которые поставлялись на внутренний рынок области, а в 2018-м открылся построенный за частные средства (около 2 млрд руб.) спортивный центр "Восток", который сегодня стал базой для одноименной команды баскетбольной суперлиги, также финансируемой за счет компаний Олега Кана. В 2016 году АО "Курильский универсальный комплекс", которым руководит Александр Кан, совместно с правительством стало участником мероприятий по спасению от закрытия рыбокомбината "Островной", прошлое руководство которого пошло под суд после прямой линии с президентом Владимиром Путиным, на которой бывшие работники завода пожаловались на условия труда и задержку зарплаты.



Социальные вложения в регион, вероятно, были частью некоего договора с бывшим губернатором Сахалина Олегом Кожемяко, приход которого в регион совпал с ростом прибыли крабового бизнеса.

С уходом господина Кожемяко на должность главы Приморского края что-то в этом сотрудничестве разладилось. С новым врио губернатора островов Валерием Лимаренко публично бизнесмен еще не пересекался - единственным общим эпизодом стало посещение чиновником комплекса "Восток", который он признал хорошей инициативой и пообещал поддержать из бюджета.



Сергей Васильев, Южно-Сахалинск

Отпугнет ли дешевый рубль инвесторов от рыбопромыслового рынка

В этом году в России ожидается новое перераспределение квот на добычу рыбы по историческому принципу, которые теперь будут закрепляться сразу на 15 лет. С 1993 года регулирование отрасли менялось несколько раз, и за это время на рынке успел сформироваться пул крупнейших компаний с годовым оборотом свыше $1,5 млрд, добывающих более 1 млн тонн рыбы в год. "Ъ" изучил, как складывался этот рынок, интересует ли бизнес новых инвесторов и как на отрасли может сказаться очередное падение курса рубля.



"Коммерсантъ" от 28.12.2018,