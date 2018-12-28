 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 28.12.2018
18:48  В США Полный Белый Пипец. Пошел снег... все встало
18:46  Брошенные амерами курды без боя сдали Манбидж армии Асада
18:39  Иранское одиночество Америки. Тегеран и Вашингтон вошли в новый цикл противостояния, - С.Строкань
18:35  В России взялись громить корейскую рыбную мафию. Главарь Кан успел сбежать в Японию
16:52  Санта Трампус слетал в Ирак. Подбодрить приунывших "котиков"
14:42  Китай запустил свою глобальную систему позиционирования - "Беидоу"
12:50  На ультиматумы надо отвечать ультиматумами. Отношения России и Китая приближаются к союзническому уровню, - Ю.Тавровский
12:45  Россия искореняет либерализм, - А.Халдей
12:41  2018-й – год русского оружия, - К.Душенов
10:36  По госпрограмме переселения 1,3 тысячи семей из Таджикистана перебрались в Россию
10:34  Узб-премьер Арипов отважно обвинил президента ... в игнорировании безработицы и проблем женщин
10:28  "Желтые чапаны"? В Монголии массовые антиправительственные акции
10:24  Нью-Йорк гостеприимно встречает педерастов со всего пост-СССР, - Шэрон Лури
10:16  Мирзиеев поручил создать узбекский "History"
09:36  Проворовавшийся экс-замглавы Казлеса Устемиров откупился штрафом в 36 млн тенге
09:17  В Киргизии начал работу лизинг... племенного скота
09:15  Полк туристической милиции Кыргызстана получил форму и нагрудные жетоны
08:25  Казахстанскую ТВ-компанию "Алма ТВ" возглавил Дмитрий Басин
Четверг, 27.12.2018
19:38  "И не будут 100 человек просто болтаться...". Елбасы объяснил зачем неожиданно шуганул свои кадры
16:40  Таких "друзей" и... Почему Казахстан, Киргизия, Туркмения и Таджикистан не поддерживают Россию в ООН, - А.Леонов
16:27  Полный раскол. Грузинская церковь признала братьями Украинскую "церковь" Епифана-Порошенко
16:06  Проделки Релотиуса. Немецкий "Шпигель" как диагноз лохогонства западных СМИ, - И.Веремеев
16:01  Американский СПГ как геоэкономическое оружие, - Вл.Гулевич
15:58  США предают союзников на Ближнем Востоке, - Д.Седов
15:48  "Стряпня" Трампа на Ближнем Востоке, - С.Тарасов
15:47  Карта или кошелек. Готов ли Таджикистан перейти на безналичку? - П.Чоршанбиев
15:42  "По ступеням Божьего трона". Великое странствие Грумм-Гржимайло по Западному Китаю
15:08  Трампу в реале пора ссаться. Россия начала ходовые испытания беспилотной атомной подлодки "Посейдон"(в Каспии?)
14:48  Миру - мир. Прекращено уголовное дело по факту хулиганства матерого каз-долбо-бизнесмена Кайрата Жамалиева
14:11  Косил с плоскостопием или ссался? Трамп избежал службы во Вьетнаме благодаря связям своего отца, - New York Times
13:45  Незаметным движением руки... 16-летний узбекский вундеркинд Шамсиддин Вохидов обыграл чемпиона мира по шахматам Карлсена
12:32  Ступени строящегося под Москвой Главного Храма Красной Армии отольют из брони немецких танков
12:28  Узбекистан восстановит павильон-дворец Узбекской ССР на Московской ВДНХ (фото)
10:20  Бишкек. Экс-депутат Келдибеков подал иск против экс-президента Атамбаева и телеканала "Апрель" на 9 млн сомов
10:13  Скончался ветеран Великой Отечественной экс-1-й секретарь ЦК ЛКСМ Казахстана Сагындык Кенжебаев
10:08  Столица КазТехаса. Статус Шымкента закреплен законодательно
08:10  Исторический рекорд поставили животноводы Казахстана по экспорту говядины. Есть 18, 8 тыс. тонн
01:13  Узбекистан экстрадировал в Казахстан владельца "актюбинского" автобуса, в котором сгорели 52 человека
Среда, 26.12.2018
22:50  Константинопольскому попику Варфоломейке достанется резиденция экс-президента Украины Януковича
22:17  В Туркменистане скончался известный журналист демдвиженец Аширгулы Байрыев
21:38  Порошенко потрындел по телефону с Елбасы. Пожаловались на судьбинушку
21:18  Вице-премьер Жумагалиев стал в нагрузку и министром оборонпрома Казахстана
20:11  МИД Казахстана возглавил земляк и коллега Елбасы - узунагачский металлург Бейбут Атамкулов
19:12  Незаконно конфискованное здание пресс-клуба власти Алматы выставили на фиктивный аукцион
19:00  КырПрезидент Жээнбеков создал очередного аппаратного уродца - "Комитет по развитию промышленности и предпринимательства при Нацсовете по устойразвитию". И сам же его возглавил
18:32  Казахстан-2018: Год несостоявшихся отставок, - Д.Ашимбаев
16:52  Яккасарайская каланча. В Ташкенте появится своя "сталинская" высотка
15:56  В Китае решили закрыть программу перевоспитания проституток. Не поддаются...
15:49  Елбасы реорганизовал КазМИР в МИИР (Министерство индустрии и инфраструктурного развития)
15:19  В Казахстане не будут строить четвертый НПЗ
15:06  Россия стрельнула из оренбуржья по Камчатке новейшей "неуязвимой" стратегической ракетой "Авангард"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В России взялись громить корейскую рыбную мафию. Главарь Кан успел сбежать в Японию
18:35 28.12.2018

Обыски с видом на краба
На Сахалине всерьез взялись за рыбодобывающие компании

В Южно-Сахалинске сотрудники Следственного комитета России (СКР) и УФСБ провели обыски в доме известного предпринимателя и рыбопромышленника Олега Кана, его сына Александра и партнера депутата региональной думы Дмитрия Пашова. Пришли оперативники и в офисы ряда аффилированных с ними рыбодобывающих компаний. Конкретные обвинения пока не обнародованы, тем не менее Олег Кан и Дмитрий Пашов уже покинули регион.

Формальным поводом для проведения следственных действий называется возобновление расследования об убийстве в 2010 году бизнесмена Валерия Пхиденко, по которому Олег Кан проходил подозреваемым. 23 декабря председатель СКР Александр Бастрыкин распорядился пристально изучить материалы расследования восьмилетней давности и разобраться в правомерности принятых тогда решений. Еще одним столпом обвинений, вероятно, окажется история с крушением траулера "Восток" в январе: он принадлежал компании "ДВ-Флот", которую связывают с бизнесменом. Кроме того, в региональном УФСБ выразили сомнения в соблюдении предприятиями из окружения Олега Кана таможенного законодательства при продаже краба за рубеж.

При этом рыбопромышленники Сахалинской области и Дальнего Востока уверены, что речь идет о подготовке к глобальному переделу отрасли.
Ассоциация рыбопромышленников Сахалинской области (одним из ее руководителей выступает Дмитрий Пашов) уже готовит обращение к президенту страны в защиту представителей отрасли. Дело в том, что компании, связанные с бизнесменом, являются владельцами квот на вылов примерно 20 тыс. тонн краба ("Монерон" и Курильский универсальный комплекс - крупнейшие обладатели права на добычу ценного биоресурса в регионе) и последовательно выступают против введения так называемых крабовых аукционов (о них стало известно осенью прошлого года), на которых должны определять владельцев права на добычу. Дмитрий Пашов на одном из заседаний областной думы даже призывал коллег подготовить обращение к президенту с просьбой не допустить передела в отрасли и не оставлять без работы и зарплаты сотрудников сахалинских предприятий. В августе "Ъ" писал, что премьер Дмитрий Медведев распорядился перераспределить таким образом до 50% квот. Практически с первых дней обсуждения инициативы она вызывает отрицательные отзывы у представителей отрасли.

Информации об Олеге Кане немного: уроженец сахалинского города Невельска, он более 30 лет занимался рыболовством. Известность за пределами профессионального сообщества пришла к нему на рубеже 2014–2015 годов, когда из-за резкого падения курса рубля стремительно выросла маржинальность добычи краба. Осенью 2015 года, например, связанные с ним структуры стали владельцами здания ГУМа во Владивостоке, в 2016 году был основан благотворительный фонд "Родные острова", поддерживающий социальные инициативы на Сахалине. Эту организацию возглавляет сын бизнесмена Александр.

В 2017 году в Невельске заработал завод по переработке краба и морепродуктов, которые поставлялись на внутренний рынок области, а в 2018-м открылся построенный за частные средства (около 2 млрд руб.) спортивный центр "Восток", который сегодня стал базой для одноименной команды баскетбольной суперлиги, также финансируемой за счет компаний Олега Кана. В 2016 году АО "Курильский универсальный комплекс", которым руководит Александр Кан, совместно с правительством стало участником мероприятий по спасению от закрытия рыбокомбината "Островной", прошлое руководство которого пошло под суд после прямой линии с президентом Владимиром Путиным, на которой бывшие работники завода пожаловались на условия труда и задержку зарплаты.

Социальные вложения в регион, вероятно, были частью некоего договора с бывшим губернатором Сахалина Олегом Кожемяко, приход которого в регион совпал с ростом прибыли крабового бизнеса.
С уходом господина Кожемяко на должность главы Приморского края что-то в этом сотрудничестве разладилось. С новым врио губернатора островов Валерием Лимаренко публично бизнесмен еще не пересекался - единственным общим эпизодом стало посещение чиновником комплекса "Восток", который он признал хорошей инициативой и пообещал поддержать из бюджета.

Сергей Васильев, Южно-Сахалинск
Отпугнет ли дешевый рубль инвесторов от рыбопромыслового рынка
В этом году в России ожидается новое перераспределение квот на добычу рыбы по историческому принципу, которые теперь будут закрепляться сразу на 15 лет. С 1993 года регулирование отрасли менялось несколько раз, и за это время на рынке успел сформироваться пул крупнейших компаний с годовым оборотом свыше $1,5 млрд, добывающих более 1 млн тонн рыбы в год. "Ъ" изучил, как складывался этот рынок, интересует ли бизнес новых инвесторов и как на отрасли может сказаться очередное падение курса рубля.

"Коммерсантъ" от 28.12.2018,

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1546011300
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года №815
- Кадровые перестановки
- К. Токаев: В 2019 году динамика законотворческой работы возрастет
- Вопросы развития электронной торговли рассмотрели на заседании Комиссии по вопросам цифровизации
- Казахстан-2018: 100 дней Исекешева и отложенные "войны силовиков"
- Казахстан продолжит выполнять обязательства перед ОПЕК
- Налоговая амнистия для МСБ
- 900 000 казахстанцев выиграли в лотерею "Сәтті Жұлдыз" в 2018 году
- Экспертный совет при Омбудсмене обсудил актуальные вопросы защиты прав человека в стране
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  