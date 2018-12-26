В США Полный Белый Пипец. Пошел снег... все встало

18:48 28.12.2018

Из-за сильного снегопада в США отменены сотни авиарейсов



Обрушившаяся на центральную часть страны снежная буря испортила многим рождественские каникулы



В США отменены сотни и задержаны тысячи авиарейсов из-за мощной снежной бури, обрушившейся на центральную часть страны.



По данным сайта FlightAware, более 6 500 рейсов были задержаны, еще около 800 отменены.



Из-за сильного ветра и снега с дождем путешествовать по дорогам опасно или даже невозможно, в особенности на равнинах на севере центральной части страны, где в некоторых местах может выпасть до 30 см снега.



Как ожидается, в пятницу метель пойдет на спад.



Власти предупреждают, что в некоторых районах Небраски из-за снега видимость сократилась до нуля. Там был перекрыт участок федеральной автострады.



Власти Северной Дакоты также рекомендуют воздержаться от путешествий всем, кто находится в восточной части штата. Маленький аэропорт в городе Фарго закрыт, все рейсы отменены.



Суровые погодные условия застали американцев в разгар рождественских праздников, когда многие путешествуют по стране, чтобы встретиться с родными.



Самые серьезные перерывы произошли в работе Международного аэропорта Даллас/Форт-Уорт в Техасе, который является крупным пересадочным узлом для компании American Airlines. Там были отменены более 450 рейсов, еще более 600 были задержаны.



"Наши рождественские каникулы испорчены, – пожаловалась застрявшая в аэропорту пассажирка Дениз Найт газете Fort Worth Star-Telegram. – К тому моменту, как мы доберемся до места, пора будет уже ехать назад. Теперь мы сидим в гостинице, без багажа, без чистой одежды и без гарантий вылета до субботы".



Национальная метеорологическая служба прогнозирует, что в северных районах снегопад и сильный ветер продолжатся до утра пятницы, а в южных возможны краткосрочные сильные паводки.