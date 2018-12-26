Близ пирамид в Египте джихадисты подорвали фугасом автобус с туристами - пострадали вьетнамцы и китайцы

21:47 28.12.2018

В результате взрыва автобуса у пирамид Гизы погибли два туриста из Вьетнама

Пострадали также еще 10 вьетнамских туристов и два египтянина - водитель и представитель турфирмы



Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В результате подрыва в Египте туристического автобуса, по уточненным данным, погибли двое граждан Вьетнама, еще 12 человек пострадали.



"Согласно уточненным данным МВД Египта, находившиеся в автобусе туристы - граждане Вьетнама. Двое из них погибли, 10 получили ранения. Пострадали также два гражданина Египта - водитель и представитель турфирмы", - сообщило посольство РФ в Египте в твиттере.



Согласно уточненным данным МВД Египта, находившиеся в автобусе туристы - граждане Вьетнама. Двое из них погибли, 10 получили ранения. Пострадали также 2 гражданина Египта - водитель и представитель турфирмы.



Как сообщалось, туристический автобус взлетел на воздух в результате взрыва бомбы, установленной на обочине дороги. Это произошло близ Каира в городе Эль-Гиза, в районе которого находятся всемирно известные египетские пирамиды.



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Ряд СМИ Египта называет число погибших не два, а три туриста.

Китайским СМИ сообщают, что среди раненых есть также 2 гражданина КНР