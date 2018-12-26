Мазепыши. Пока шахтеры умирали, сын главы "Уралкалия" утешался в ночном клубе

22:41 28.12.2018

По материалам публикаций на сайте портала "Свободная пресса".



Эта история, точь-в точь из устного народного творчества. Как на той стороне пашут и боронят, а на этой стороне плачут и хоронят. Хоронят нынче горняков из шахты "Уралкалия", а те, кто имеет непосредственное участие к владению этой крупной кампании, понятно, не пашет и не боронит, а ведет вполне привычную для себя жизнь, что, конечно же, не могло не стать достоянием общественности.



В ночь с 23 на 24 декабря, спустя несколько часов после того, как губернатор Пермского края Максим Решетников подписал указ об установлении в регионе траура по погибшим в шахте "Уралкалия" горнякам, сын совладельца компании автогонщик Никита Мазепин, видимо, не в силах справиться в одиночку с переживаниями о подчиненных своего папы, снимал напряжение в московском ночном клубе Secret Room.



Несмотря на название заведения, юноша тайны из своего досуга не делал и выкладывал в соцсети фото и видео того, как он в компании "Мисс Россия 2015" Софии Никитчук и звезды Instagram Анжелики Андерсонутверждает торжество молодости и жизни над страшной смертью под землей.



Напомним, утром 22 декабря на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" произошло задымление. В момент случившегося под землей находились 17 человек, из них восемь были выведены на поверхность. В зоне задымления оказались девять человек, все онипогибли.



Не хочется излишне морализаторствовать и всерьез предлагать молодому Никите Мазепину посетить, например, в Соликамске церковную службу за упокой горняков, но любой нормальный человек, я полагаю, сообразил бы, что хотя бы не стоит вести онлайн-трансляцию своего статусного потребления и прекрасного настроения. Во всяком случае, совершеннолетний и дееспособный гражданин обычно в состоянии прийти к таким незамысловатым умозаключениям. С другой стороны, для нас давно не секрет, что дети топ-менеджеров крупных компаний и политиков, это новое "дворянство" - они граждане какой-то другой страны и даже мира, там свои принципы морали и права.



Вся эта новая "элитка", как ее метко однажды окрестила журналистка Екатерина Винокурова, воспринимает россиян в качестве удобрения, на котором они произрастают, как обслуживающий персонал ловко приватизированных активов. История из города Клинцы, случившаяся практически одновременно с ночным загулом сына главы "Уралкалия", очень хорошо демонстрирует единство власти и бизнеса в отношении к людям. Там, напомню, местные чиновники решили отправить своих детей в поездку в Турции за счет благотворительного фонда.



Дмитрий Мазепин, чье состояние Forbes оценивает в 1,3 млрд долларов, безусловно, человек очень успешный и занятой и, возможно, ему не всегда хватало денег на то, чтобы посидеть вечером с сыном и рассказать ему, что такое хорошо, и что такое плохо. Но нельзя исключать, что свое отношение к людям юноша сформировал как раз на основе рассказов отца о работе, на основе его оценочного суждения о своих сотрудниках.



Сам юноша сейчас все отрицает, уверяя, что "видео, которое сегодня распространено в ряде телеграм-каналов, нарезано из моего "Инстаграма" за последние 2 недели.



Сейчас доброжелатели выдают, что это съемки праздника после аварии в шахте в Соликамске. Заявляю публично: это ложь и не имеет никакого отношения к действительности. Боритесь с моим отцом или со мной открыто, а не спрятавшись за анонимные телеграм-каналы".



Правда, участница этого праздника, "Мисс Россия - 2015" и помощник депутата Госдумы София Никитчук подтвердила, что мероприятие имело место именно в ночь на 24 декабря. Она отметила, что лично с Мазепиным-младшим не знакома, и была на этом мероприятии по приглашению продюсера рэпера Janil Natas.



Возможно, юноша не врет, а врет девушка, но как оценивает жизни людей и развлечения сына Дмитрий Мазепин, в целом, понятно: семьи каждого погибшего горняка получат от "Уралкалия" три миллиона рублей. При этом стоимость одного участия Мазепина-младшего в одном сезоне гонок GP3 - около 38 миллионов рублей. Шахтеров бабы новых нарожают, а "дети олиграхов" - явление штучное.



Комментарий редакции: Устраиваемый представителями "элиты" "пир во время чумы", к сожалению, давно стало регулярным явлением. Буржуазный правящий класс циничен и не знает пощады ни по отношению к своему народу, ни по отношении к своей стране. Что им взрывы на производственных объектах? Что им жертвы среди людей? Напротив, все это для эксплуататоров "расходный материал", не более того. Поэтому как бы не оправдывались бы отпрыски различных "управленцев" и "эффективных менеджеров", общество не будет верить их вранью. Все знают, что от них можно ожидать.